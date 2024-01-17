Vergi tahsilatı 2023'te rekor kırdı! Bakan Şimşek'ten ilk yorum

17 Ocak 2024 17:29 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 17:36

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları verilerini değerlendirdi. Yürütülen çalışmalar sayesinde 2023 yılı bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı sergilendiğini belirten Şimşek, vergi tahsilatındaki gelişmeye dikkat çekti. Şimşek, "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Tahsilat performansımızı iyileştirdik. 2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi.

Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti."