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    Vergi tahsilatı 2023'te rekor kırdı! Bakan Şimşek'ten ilk yorum

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi gelirlerindeki değişimi değerlendirdi. X hesabı üzerinden paylaşım yapan Şimşek, 2022'de yüzde 89,5 olarak gerçekleşen vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranının 2023'te yüzde 3,2 puan artışla yüzde 92,7'ye yükseldiğini açıkladı.

    Vergi tahsilatı 2023&#039;te rekor kırdı! Bakan Şimşek&#039;ten ilk yorum
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları verilerini değerlendirdi. Yürütülen çalışmalar sayesinde 2023 yılı bütçesinde öngörülenden daha iyi bir gelir performansı sergilendiğini belirten Şimşek, vergi tahsilatındaki gelişmeye dikkat çekti. Şimşek, "2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi" açıklamasında bulundu.

    Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

    "Tahsilat performansımızı iyileştirdik. 2022 yılında yüzde 89,5 olan vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı 2023’te 3,2 puan artarak yüzde 92,7’ye yükseldi. Tahsilat çalışmalarımız kapsamında vergi ödemelerinin önemi ve zamanında yapılmamasının hukuki sonuçları hakkında borçlular bire bir bilgilendirildi.

    Borçlarını ödemekte zorlananlara yasal çerçevede taksitlendirme yapıldı. Yürüttüğümüz çalışmalarımız sonucunda 2023 yılı bütçesinde öngördüğümüzden daha iyi bir gelir performansı gerçekleşti."

    Vergi tahsilatı 2023'te rekor kırdı! Bakan Şimşek'ten ilk yorum

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bakan ŞimşekVergi
    Haberler > Ekonomi > Vergi tahsilatı 2023'te rekor kırdı! Bakan Şimşek'ten ilk yorum
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