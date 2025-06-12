Wal Street'te beklenmedik düşüş! Ticaret anlaşması ve düşük enflasyon piyasayı kurtaramadı

Wall Street, ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki kısmi ilerlemeye ve düşük enflasyona rağmen Çarşamba gününü düşüşle kapattı. Teknoloji hisselerindeki kayıplar ve Fed Başkanı Powell'ın görevden alınacağına dair söylentiler piyasa endişelerini arttırdı.

Wall Street borsaları, ABD-Çin ticaret anlaşmasında olumlu gelişmeler ve düşük gelen enflasyon verilerine rağmen Çarşamba günü düşüşle kapandı.

Londra’da yapılan iki günlük görüşmelerin ardından ABD ve Çinli üst düzey müzakereciler, nadir toprak elementleri konusunda Çin'in bazı tavizler verdiği ve Çinli öğrencilere ABD üniversitelerinde eğitim izni sağlandığı bir "çerçeve anlaşmaya" vardıklarını duyurdu.

Ancak Briefing.com, bu gelişmenin önceden fiyatlandığını belirterek düşüşü “haberi sat” tepkisi olarak nitelendirdi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşerek 6.022,24 puana geriledi. Dow Jones Endüstriyel Endeksi 42.865,77 ile sabit kaldı. Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.615,88 oldu.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 2,4'E YÜKSELDİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’le daha kapsamlı bir anlaşmanın “uzun bir süreç” alacağını belirtti. Temmuz’da devreye girmesi beklenen yeni gümrük tarifeleri konusunda ise Çin “dürüst müzakere ortağı” olursa erteleme yapılabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra, tüketici fiyat endeksi bir önceki yıla göre yüzde 2,4 arttı. Bu oran geçen ay yüzde 2,3’tü. Analistler bu artışın Trump’ın tarifelerinin etkisini henüz tam yansıtmadığını düşünüyor.

"İNİŞLİ ÇIKIŞLI SEYİR"

CFRA Araştırma’dan Sam Stovall, günü “inişli çıkışlı bir seyir” olarak tanımlarken, kapanıştaki düşüşü Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden almadan etkisizleştirmek için “gölge bir başkan” atayacağı yönündeki söylentilere bağladı. Ayrıca piyasanın “fazla yükselmiş” olabileceğini ve kar realizasyonu yaşandığını belirtti.

Teknoloji devlerinden Amazon, Meta ve Apple, yüzde 1’in üzerinde değer kaybetti.