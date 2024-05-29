Yastık altı altını işleyecek... Aleks Metal Merkez Bankalarına altın temin edecek

Türkiye'de altın üretimine başlayan Aleks Metal Rafineri, dünya merkez bankaları ile stratejik partnerlikler yapmayı planlıyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL'UN HABERİ - AgaOne çatısı altında faaliyet gösteren Aleks Metal Rafineri (AMR), son teknoloji ve modern yöntemlerle yenilenen tesislerinde altın üretimine başladı. AMR, yeni dönemde külçe ve sikke altın üretimi konusunda dünya merkez bankaları ile stratejik partnerlikler yapmayı planlıyor.

Altın rafinerisi hizmeti için başvuru yaptıklarını belirten Aleks Metal Rafineri Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı yıl sonuna kadar 5 milyon dolar yatırımla günlük 200 kiloluk üretim yapmayı ve ülke ekonomisine yıllık 60 tonluk üretim katkısı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Dünyadaki bütün merkez bankalarının ellerindeki altın rezervinin 3 trilyon doların üzerinde olduğunu dile getiren Tarhanacı, “Merkez bankaları her yıl üretilen altının yüzde 10’unu talep ediyor. Merkez bankaları bunların bir kısmını uluslararası piyasalardan alırken bir kısmını da kendi ülkelerindeki madenlerden çıkarılan altınlardan elde ediyor. Ancak gelişmekte olan birçok ülkenin kendi altın rafinerisi veya bunları işleyebilecek rafineri kapasitesi yok. Biz ilk aşamada bu cevher altın varlıklarını işleyerek merkez bankalarının tercihi olmak istiyoruz. İkinci aşamada ise sikke üretimi gerçekleştireceğiz. Şu an sikkelerin 6.2 milyon onsu dünya piyasalarında işlem görüyor. AMR olarak sikke üretimi konusunda da merkez bankalarının ortağı olmayı hedefliyoruz. Bu alanda dünyada söz sahibi olup ihracat yapacağız” dedi.

YASTIK ALTINI İŞLEYECEK

Aleks Metal Rafineri Genel Müdürü Ahmet Yılal da şehir rafinericiliği yapacaklarını belirterek, “Şehir rafinericiliğinden kastımız, madenlerden çıkan altının değil, yastıkaltındaki altının işlenmesi. Dünyada gün yüzüne çıkarılmış altınların yarısından fazlası ziynet eşyası olarak değerlendirilmiş durumda. Dolayısıyla madencilikten elde edilen altınlardan daha fazlası yastıkaltı altın olarak işlenmeyi bekliyor. Bununla birlikte yeni dönemde madenlerden gelen altınları da işleyeceğiz. Ancak madenlerden gelecek altınlarda çevreye duyarlı bir üretim olmasını önemsiyoruz. Bu konuda çevreye duyarlılığı belgelenmiş olmayan madenlerle de çalışmayacağız” diye konuştu.