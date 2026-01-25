Avrupa Teknecilik Endüstrisi Derneği (EBI), 2026 yılı Genel Kurul Toplantısı’nı 8-10 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyecek.

Toplantının ev sahipliğini Yat ve Tekne Endüstrisi Derneğinin (YATED) üstleneceğini ifade eden YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Bu toplantı, Türk yat ve tekne endüstrisinin uluslararası düzeyde tanınması ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarının yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olacaktır. Türkiye’nin denizcilik ve turizmdeki stratejik konumunu ve güçlü üretim kapasitesini EBI üyeleriyle paylaşma fırsatını bulacağız. Yat endüstrisi, son yıllarda çevre dostu ve enerji verimli teknolojilere yönelerek önemli bir dönüşüm süreci geçirmektedir. Biz de YATED olarak bu dönüşümü daha da ileriye taşıyacak projeleri destekliyor ve sürdürülebilirlik konusunda sektöre öncülük etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. YATED’in 2024 yılında EBI’ye katılımının Türkiye’nin denizcilik sektöründeki pozisyonunu pekiştirdiğini belirten Bekiroğlu “EBI, 24 ülke ve 34 üyeden oluşuyor. EBI’nin küresel denizcilik endüstrisindeki etkisini göz önünde bulundurduğumuzda, üyeliğimizin Türk yat ve tekne endüstrisi için büyük bir fırsat sunduğunu görmekteyiz. Sürdürülebilirlik, yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da önemli bir konu. EBI ile iş birliği içinde, sektörümüzde sürdürülebilir uygulamaları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Hem yerli hem de uluslararası alanda, sektördeki tüm paydaşları sürdürülebilir uygulamalar konusunda daha fazla bilinçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası