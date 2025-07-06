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Yaz mevsimi gelince akla ilk o geliyor! Bu sefer satışları düştü, vatandaş şaşırdı: Sebebi ise...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaz mevsimi gelince akla ilk o geliyor! Bu sefer satışları düştü, vatandaş şaşırdı: Sebebi ise...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyelere çıktı. Vatandaşlar ise kendilerini serinletecek yöntemler aramaya başladı. Bu sıcak günlerde, akıllara gelen ilk tatlılardan olan dondurmanın satışları ise şaşırtıcı derecede düştü. Sebebini, 1980 yılından bu yana dondurmacılık yapan Yılmaz Kök anlattı...

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları rekor seviyeler çıkarken, vatandaşlar kendilerini serinletecek yöntemler aramaya başladı. 

Yaz mevsimi gelince akla ilk o geliyor! Bu sefer satışları düştü, vatandaş şaşırdı: Sebebi ise... - 1. Resim

YAZ MEVSİMİ GELDİ, DONDURMA SATIŞLARI ŞAŞIRTTI

Yaz mevsiminin gelmesiyle akıllara ilk gelen tatlılardan olan dondurmanın satışları ise şaşırtıcı derecede düştü.

1980 yılından bu yana Eskişehir'de dondurmacılık yapan Yılmaz Kök, bilinenin aksine hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte satışların olumsuz etkilendiğini belirtti. 

Yaz mevsimi gelince akla ilk o geliyor! Bu sefer satışları düştü, vatandaş şaşırdı: Sebebi ise... - 2. Resim

SEBEBİ MERAK EDİLDİ

Kök, "Hava 25-30 derecenin altına düştüğünde ya da 30 derecenin üzerine çıktığında işlerimiz azalıyor.Çünkü insanlar ya serin yerlerde kalmaya çalışıyorlar ya da dışarı çıkmıyorlar. Bu da bizim potansiyel müşteri sayımızı azaltıyor" diye konuştu.

Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklarda dondurma satışlarının düştüğünü söyleyen Kök, geçen seneye göre bu yılki satışların benzer seviyelerde olduğunu, tatil dönemlerinde özellikle şehir dışından gelenlerle birlikte satış seviyesinin bir miktar daha arttığını belirtti.

En çok tercih edilen dondurma çeşitlerine de değinen Yılmaz Kök, "Çilekli ve limonlu dondurma oldukça rağbet görüyor. Ayrıca sadece kırmızı meyvelerden yaptığımız bir dondurmamız da var. Bu ürün sadece bizde bulunuyor ve yoğun ilgi görüyor. 45 yıldır bu işi yapıyorum. Her insanı memnun etmek bazen zor olabiliyor ama ben mesleğimden memnunum ve severek yapıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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