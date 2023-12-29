Yeni yılda fiyatı değişmeyecek tek ürün belli oldu! Her şey zamlanırken o yıllardır sabit

29 Aralık 2023 16:19 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 16:20

1 Ocak 2019'da alınan kararla marketlerde kullanılan plastik poşetler parayla satılıyor. Plastik kullanımının azaltılması amacıyla alınan kararın ardından poşet kullanımı büyük ölçüde azaldı.

2019'dan beri 25 kuruşa satılan poşetler, yükselen enflasyona ve asgari ücrete rağmen bugüne kadar sabit kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı karara göre, poşet fiyatı 2024'te de 25 kuruştan satılacak.

POŞETİN FİYATI 2024'TE DE DEĞİŞMEYECEK

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım paylarının 2024 yılında geçerli olacak tutarlarını belirledi. Buna göre tüketiciye 25 kuruştan satılan poşetlerin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak güncellendi. Alışveriş poşetlerinin 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.

İÇECEK AMBALAJLARININ FİYATI BELLİ OLDU

Öte yandan Bakanlık, ambalaj fiyatlarını da güncelledi. 0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1,5 lt ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı 18 kuruşa çıkarıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Binek araç lastiğinde 19 TL, akü 190 kuruş/kg, çinko karbon pil 19 TL/adet geri kazanım katkı payı alınacağı da belirtildi.