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    Yumurtacılar isyan bayrağını çekti! "Fiyatları biz değil, onlar yükseltiyor"

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Tarım-ÜFE verilerine göre, 2023'te üretici enflasyonu en fazla artan ikinci sektör, yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Yurt genelinde yumurta fiyatlarının rekor kırmasının ardından gözlerin çevrildiği tavukçular, fiyat artışından aracıları sorumlu tuttu.

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aralık ayına ilişkin tarım ürünleri üretici enflasyonu verileri açıklandı. Buna göre 2023'te üreticiye maliyeti en fazla artan alt grup yüzde 170,59 ile yağlı meyveler olurken, onu yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar izledi. Son dönemde yumurta fiyatlarına gelen zam haberlerinin ardından gözler tavukçulara çevrildi. Yumurta borsasının belirlendiği Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki tavukçular, fiyat artışından aracıları sorumlu tuttu.

    Yumurtacılar isyan bayrağını çekti! "Fiyatları biz değil, onlar yükseltiyor"

    Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Abdurahman Kare, fiyat artışı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Fiyatların son 15 gündür geriye çekildiğini dile getiren Kare, ilçedeki yumurtanın büyüklük ve kalitesine göre 2 TL 10 kuruş ile 2 TL 75 kuruştan satıldığını kaydetti.

    Yumurtacılar isyan bayrağını çekti! "Fiyatları biz değil, onlar yükseltiyor"

    YUMURTA ARACILAR YÜZÜNDEN PAHALI

    Kare, "Biz kooperatif yani üreticiler olarak fiyatları geri çekiyoruz. Yaklaşık 15 gündür yumurtanın tane fiyatı en yüksek 2,75 TL'den satılıyor. 30’luk koli fiyatı ise en yüksek 82,50 TL'den satılıyor. Bu duble boy dediğimiz büyük ebattaki yumurta.

    Yumurtacılar isyan bayrağını çekti! "Fiyatları biz değil, onlar yükseltiyor"

    Büyükşehirlerde yumurtanın yüksek fiyattan satılmasının nedeni ise üreticiler değil aracılar, kısacası bir çok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de parayı yine aracılar yani ikinci, üçüncü şahıslar kazanıyor. Yumurta üretim yerinden çıktıktan sonra birkaç el değiştiriyor ve parayı da bu kişiler kazanıyor aslına bakınca" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TavukçularYumurtaAracı
    Haberler > Ekonomi > Yumurtacılar isyan bayrağını çekti! "Fiyatları biz değil, onlar yükseltiyor"
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