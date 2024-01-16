Yumurtacılar isyan bayrağını çekti! "Fiyatları biz değil, onlar yükseltiyor"

16 Ocak 2024 16:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:07

Aralık ayına ilişkin tarım ürünleri üretici enflasyonu verileri açıklandı. Buna göre 2023'te üreticiye maliyeti en fazla artan alt grup yüzde 170,59 ile yağlı meyveler olurken, onu yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar izledi. Son dönemde yumurta fiyatlarına gelen zam haberlerinin ardından gözler tavukçulara çevrildi. Yumurta borsasının belirlendiği Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki tavukçular, fiyat artışından aracıları sorumlu tuttu.

Başmakçı 2. Nolu Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Abdurahman Kare, fiyat artışı ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Fiyatların son 15 gündür geriye çekildiğini dile getiren Kare, ilçedeki yumurtanın büyüklük ve kalitesine göre 2 TL 10 kuruş ile 2 TL 75 kuruştan satıldığını kaydetti.

YUMURTA ARACILAR YÜZÜNDEN PAHALI

Kare, "Biz kooperatif yani üreticiler olarak fiyatları geri çekiyoruz. Yaklaşık 15 gündür yumurtanın tane fiyatı en yüksek 2,75 TL'den satılıyor. 30’luk koli fiyatı ise en yüksek 82,50 TL'den satılıyor. Bu duble boy dediğimiz büyük ebattaki yumurta.

Büyükşehirlerde yumurtanın yüksek fiyattan satılmasının nedeni ise üreticiler değil aracılar, kısacası bir çok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de parayı yine aracılar yani ikinci, üçüncü şahıslar kazanıyor. Yumurta üretim yerinden çıktıktan sonra birkaç el değiştiriyor ve parayı da bu kişiler kazanıyor aslına bakınca" diye konuştu.