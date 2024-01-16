Tarımda üretici enflasyonu açıkladı

16 Ocak 2024 10:26 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 10:37

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Aralık'a ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 6,34 artış görüldü. 2022 Aralık ayına göre üretici enflasyonu yüzde 52,66 oranında artarken, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62 artış ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,98 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,96 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 11,81 artış görüldü.

EN BÜYÜK ARTIŞ YAĞLI MEYVELER VE KÜMES HAYVANLARINDA GÖRÜLDÜ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar arasında, yüzde 25,93 ile lifli bitkiler ve yüzde 26,76 ile pirinç dışındaki tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yer aldı.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

TURUNÇGİLLERDE ÜRETİCİ ENFLASYONU GERİLEDİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise Turunçgiller oldu. Turunçgillerde üretici enflasyonu yıllık bazda yüzde 24,96 oranında düştü.

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,89 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,93 ile çeltik oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 23,54 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 11,65 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu.

Aralık 2023'te, endekste kapsanan 86 maddeden, 57 maddenin ortalama fiyatında artış, 25 maddenin ortalama fiyatında ise azalış gerçekleşti.