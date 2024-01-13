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    TÜİK genel tarım sayımına başladı, 81 ildeki tarım arazileri belirlenecek

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında genle tarım sayımı çalışmalarına başladı. Türkiye tarihinde bugüne kadar 7 genel tarım sayımı gerçekleştirildi. Genel tarım sayımı, tarım politikalarının belirlenmesinde kullanılan en önemli veriler arasında yer alıyor.

    TÜİK genel tarım sayımına başladı, 81 ildeki tarım arazileri belirlenecek
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında, tarım politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynayacak "genel tarım sayımı" çalışmalarına başladı. Türkiye'de bugüne kadar 1927, 1950, 1963, 1970, 1980, 1991 ve 2001 yıllarında olmak üzere 7 genel tarım sayımı gerçekleştirildi.

    Yeni tarım sayımı iki aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamada, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bunlar üzerinde tarımsal faaliyette bulunan işletmelerin tespiti gerçekleştirilecek. Uygulanacak soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin oluşturulması sağlanacak.

    İkinci aşamada, ilk aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak, uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda, belirlenen değişkenlere ilişkin veriler tam sayım ve örnekleme yoluyla derlenecek.

    TÜİK genel tarım sayımına başladı, 81 ildeki tarım arazileri belirlenecek

    ÇKS'DE YER ALMAYAN VERİLER TESPİT EDİLECEK

    Mevcut mekansal veriler yardımıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) yer almayan potansiyel tarım arazilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken derlenecek veriler arasında arazi ve hayvan varlığı, iş gücü, tarımsal sulama, mekanizasyon gibi bilgiler yer alıyor.

    Genel tarım sayımıyla tarımsal yapıya ilişkin detaylı bilgilerin elde edilmesi ve tarım istatistiklerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor. Böylece, tarım sektöründe karar alıcıların faydalanabilecekleri güçlü bir veri ekosistemi oluşturulacak.

    TÜİK genel tarım sayımına başladı, 81 ildeki tarım arazileri belirlenecek

    ÇOCUKLARIN İSTATİSTİK OKURYAZARLIĞI ARTIRILACAK

    İstatistiklerin daha kolay ve anlaşılır olması amacıyla grafik, harita, tablo ve görsellerle desteklendiği portallara ilişkin çalışmalar da sürüyor. Bu kapsamda çocukların istatistik okuryazarlığını artırmak için "çocuk portalı" da geliştiriliyor. Portalda, neşeli ara yüz ve istatistikler ile matematik ağırlıklı oyunlara yer verilecek. Yapay zeka teknolojileri kullanılarak, soru-cevap uygulamalarıyla çocuklar ilgili alanlara yönlendirilecek. Portalın bu yılın ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor.

    Ayrıca, TÜİK istatistik okuryazarlığını tüm kesimlere yaymak amacıyla hazırladığı yayınların kapsamını da genişletmeyi hedefliyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ÇiftçiTÜİKTarım
    Haberler > Ekonomi > TÜİK genel tarım sayımına başladı, 81 ildeki tarım arazileri belirlenecek
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