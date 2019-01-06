Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Geçtiğimiz yıl 53 bin konutun satışını, 43 bin evin teslimini gerçekleştirdiklerini belirten TOKİ Başkanı Ömer Bulut "Önümüzdeki süreçte dar gelirli vatandaşlarımızın rahat satın almalarını sağlayacak koşullarda düşük taksitle konut uygulamasını gerçekleştireceğiz. Avrupa ve Orta Doğu’da olmak üzere Türkiye’de TOKİ kadar konut üreten kurum yok. TOKİ, şehirlerin yenilenmesi, dar gelirli ailelerin ev sahibi olması için çalışıyor. Ayrıca deprem ve diğer afetleri gözeterek projeler yapılıyor. Dar gelirli ve düşük gelirli insanların konut sahibi olmasını sağlamak için 830 bin sosyal niteliği olan konut yapıldı. TOKİ olarak sosyal konut projelerinin yükselmenin sevincini yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm noktasında ise 59 ilde 134 ilçede 163 dönüşüm projeleri devam ediyor. Şikâyetler olsa da belirgin memnuniyetsizlik yok. Vatandaşla uzlaşmayı esas alıyoruz. Kentsel dönüşümde daha farklılaşmak gerek, büyükşehirlerde daha fazla rol almak gerek. İstanbul’da 3 bölgede kentsel dönüşüm ihalesi gerçekleştirdik. Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar, Çamlıca Camisi ve çevresi. 2019 yılından başlamak üzere kentsel dönüşüm çok önemli projelerimizin içinde yer alacak" dedi.

İSTANBUL'A RTÜK BİNASI

TOKİ, radyo ve televizyon yayınlarını düzenleme ve denetlemekten sorumlu RTÜK için Beşiktaş'ta yeni bina yapacak.

RTÜK İstanbul Temsilciliği'nin mülkiyetinde bulunan ve 2016 yılında yıkılan eski binanın yerine yenisi yapılacak. Gayrettepe’deki yeni binanın yapılacağı arsa 511 metrekare büyüklüğünde.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2015 yılında "re'sen" onayladığı imar planı değişikliği ile söz konusu arazinin imar planı ticaret+konut alanından, "Resmi Kurum Alanı"na alınmıştı. TOKİ'nin ihale ilanına göre, RTÜK adına yapılacak yeni binanın ihalesi 24 Ocak’ta gerçekleştirilecek. İhale şartnamesine göre, iki bodrum, yedi normal kattan oluşacak yeni bina 500 günde tamamlanacak. Konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak bina, yaklaşık 2 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Bina ile birlikte altyapı ve çevre düzenlemesi de yapılacak.