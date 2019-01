Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Genç mimari kadrosuyla başta satış ofisi ve örnek daire çözümleri olmak üzere iç mimari alanında örnek projeler üreten ve çalışmalarının her aşamasında işverenini takımının bir parçası hâline getirmeyi benimseyen Arkiteam Mimarlık, özgün ve modern tasarımlarıyla kısa sürede kendi alanında ayrışmayı başardı. Arkiteam Mimarlık Kurucu Ortağı Mimar Seda Dündar, projelere bakış açılarını satış ofisleri ve örnek daireler başta olmak üzere markalı projelere özgün kimlik kazandırma aşamalarını gazeteniz Türkiye’ye anlattı.

ALICIYI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ UNSUR SATIŞ OFİSLERİ VE ÖRNEK DAİRELER

Gayrimenkul projelerini kullanıcıya tanıtmak ve inşaat firmaları ile kullanıcıyı bir araya getirmek için yapılan satış ofisleri günümüzde çok önemli bir tasarım ve yatırım alanı haline geldi. Pazarlama algısını oluşturan ilk ve temel noktalardan biri olan satış ofisleri; firmanın vizyonunu, projenin konseptini ve kalitesini yansıtarak müşterinin karar verme sürecinde etkin bir rol alıyor. Kullanıcıya sunulan avantajlar, projenin vadettiği yaşam stili, kentsel ölçekte projenin konumlanması ile ilgili ipuçlarının, kullanıcıyla üç boyutlu şekilde tanıştığı bu mekânların pazar payındaki etkisi günümüz koşullarında artarak devam ediyor. Kurum ve projeyle ilk buluşma noktası olan satış ofisleri, projenin hikâyesinin başladığı ve görsel olarak şekillendiği bir şov alanı olarak düşünülmeli. Bu nedenle firmanın vizyonunu ve tarzını yansıtan satış ofisleri de müşterinin karar verme sürecinde etkin bir rol oynuyor. Yine satış ofisi tasarımı projenin hedef kitlesini belirlemek ve nihai kullanıcıya ulaşmak adına da belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Pazar payında bu kadar etkin bir rol oynayan satış ofisi tasarımları da bu anlamda kendi içinde birçok tasarım kriteri bulundurmaktadır. Arkiteam Mimarlık olarak çalıştığımız her satış ofisinde de bu doğrultuda, projenin konseptiyle örtüşen ve projeyi en doğru şekilde anlatabileceğimiz bir hikâye oluşturarak tasarım sürecine başlıyoruz. Projenin logosu, konumu, müşteri kitlesinin tarzı, sosyal yaşantısı veya bölgenin coğrafi koşulları bu hikâyelerin çıkış noktasını oluşturabiliyor. Tasarladığımız her satış ofisinin bir tasarım dili olması ve mekanın bütününden bu dilin okunmasına önem veriyoruz. Çalıştığımız ofislerin bir ruhu olması bizim için olmazsa olmazlardandır. Deneyimlerimize göre alışılagelmiş satış ofisi konseptleri dışında, sıcak, konforlu, insanların kendilerini evlerinde hissettikleri gibi rahat bir ortam oluşturmak önemli bir nokta. Bu dil tabii ki daha önce bahsettiğimiz gibi; konum, proje ve sosyal yaşam şartları ile bütünleştiğinde en doğru etki yakalanmış olur.

TASARIMDA BÜTÜNLÜK BİR GÖRSELLE TAMAMLANAMAZ

Projelerimizde mekanın büyüklüğü el verdiği sürece rahat oturma gruplarından oluşan, satış elamanı ve müşterinin daha yakın temasta olabileceği loca olarak tanımladığımız satış birimleri oluşturmaya çalışıyoruz. Yine masa düzleminde çalıştığımız ofislerde de mekanın genel konsepti içinde bu birimleri tasarım çizgimizle farklılaştırmaya özen gösteriyoruz.

Sadece masalardan ve duvarlara asılmış proje görsellerinden oluşan bir satış ofisinin başarı göstereceğini düşünmüyoruz. Mekân içinde her nokta da tasarımcının çalışması ve sunumların tasarımlarının da aynı incelikle işlenmesi gerekiyor. Genel olarak tüm mekânların ıslak hacimler, mutfak, çocuk oyun alanı, sinema odaları ve toplantı odaları gibi tüm birimlerin projenin kimliğini ve uygulama kalitesini yansıtan birimler olduğu göz önünde bulundurularak çözümlenmesi gerekiyor. Müşterilerimize sunduğumuz hayalin üç boyutlu hali yani maket alanı ise bizce satış ofislerinin merkezini oluşturuyor. Merkez noktada bu fonksiyonun satış ofisi içinde devam eden tasarım çizgisi ile işaretlendirilmesi ve maket alanın doğru ışıklandırılması çok önemlidir. Mekanın genelinde doğal ışığın olması ve aydınlatma hesaplarının doğru çözülmesi ve estetiği de en az sabit ve hareketli mobilya çözümleri kadar önemlidir. Bina içinde doğru iklimlendirilme yapılması da ziyaretçilerin konforu için dikkat edilmesi gereken detaylardandır.

ÖRNEK DAİRE HİKÂYEYİ TAMAMLAYAN EN ÖNEMLİ HALKA

Satış ofisi içinde çözümlediğimiz ve ya satış ofisi ile bağlantılı binalarda çözümlediğimiz örnek daireler ise projenin müşteriye teslim edilecek olan kısmını anlattığı için satış ofisi tanımının içerisinde en önemli ve reel kısmı oluşturuyor. Müşteri örnek dairelerde projenin tüm iç mimari detaylarını ve malzeme seçimlerini göreceği için proje bütçesi, konumu ve hitap ettiği müşteri kitlesi tanımlaması açışından detaylıca çalışılması ve konuşulması gereken başka bir konuyu oluşturuyor. Örnek daire geçiş koridorları veya alanları diye tanımladığımız mekânlarında satış ofisi içerisinde incelikle tasarlanması gerekiyor. Satış hikâyesi bu mekânlarda da devam etmelidir. Müşteri bu çizgiyi, mekânın yaşanılırlığını ve estetiğini bu mahalde de hissetmeli, soğuk tanımlanmamış bir mekânda hikâyesinden kopartılarak örnek dairelere yönlendirilmemelidir. Bu noktada örnek daire, oluşturulan hikâyenin en önemli tamamlayıcı halkasıdır.

ULUSLARARASI ARENADA 6 ÖDÜL

Çalıştığımız her satış ofisinin cephe ve iç mekân tasarımında farklılık oluşturmaya büyük önem veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerden bunu örnekleyecek olursak; İstanbul’da inşa edilen Karat 34 projesinde projenin logosundan yola çıkarak, Avrupa Konutları Yamanevler Projesinde ise binanın mimari formundan yola çıkarak farklı çizgiler oluşturmaya çalıştık. Bu farklı tasarım çizgilerimiz ise üçüncü yılımızda satış ofisi tasarımlarımızla bize uluslararası arenada altı ödül kazandırdı. Bu pozitif geri dönüşler de bize her satış ofisi için ayrı kurgulanmış ve her projede projenin hikâyesine uygun bir tasarım dili oluşturmanın doğru olduğunu gösteriyor.