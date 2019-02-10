Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Esenler İlçesi Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 1. Etap 1. Bölge 531 Adet Konut ve 1 Adet Mescit İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi gereği konut projesi yapılacak. Açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek yapım işine, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak başlanacak. İhale, yer tesliminden itibaren 600 gün içinde tamamlanacak. İhale 25 Şubat Pazartesi saat 14.30'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Halkalı Küçükçekmece adresinde gerçekleştirilecek.

Projenin 1. Etap, 2. Bölge çalışmasında ise 541 adet konut inşaatı İle altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılması planlanıyor. Projenin ihalesi 20 Mart Çarşamba günü saat 14.30'da yapılacak.