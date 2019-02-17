Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

150 dönüm arazi üzerine inşa edilen The BO Viera; 330 adet villa ve rezidansı,7 adet işyeri, 1.2 kilometrelik sahili ve 85 odalı oteli ile Bodrum Küçükbük Koyu’nda hayata geçiriliyor. Satışa çıkacak olan ilk etabın, 2020 yılı sonunda teslim edilmesi planlanıyor. Bu etapta; 54 adet 5+1 dubleks, 49 adet 3+1 ve 5 adet 2+1 flat rezidans satışa sunulacak. Mimari projesi Bodrum Belediyesi tarafından onaylanan ve inşaat ruhsatı alınan The BO Viera projesinde yer alan gayrimenkuller, yatırımcısına hemen tapu edinme fırsatı da sunuyor.