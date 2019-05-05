Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Permolit Boya, pazarın en büyük üreticileri arasında yer alan Akçalı Boya’nın en önemli markası olarak biliniyor. Marketing Türkiye ve Bo­omSonar iş birliğiyle, İstanbul Zorlu Center’de gerçekleşen gecede, Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı adına, Dijital Pazarlama Uzmanı Erol Sercan Yarali ödülü aldı.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Social Me­dia Awards Turkey 2019’da, Mart 2018-Mart 2019 tarihleri arasında, dijitalde yayınlanan çalışmalar yer aldı. 16 ayrı kategoride değerlendirilen ödül jürisinde; PR, medya satın alma, sosyal medya, dijital ajans temsilcileri, fikir önderleri, akademisyenler ve der­nek yöneticileri değerlendirmede bulundu. Sosyal medyayı en iyi kulla­nan ünlülerden Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya, Haluk Levent ve Enis Arıkan da ödül töreninde yer aldı. En popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, Twitter ve Instagram’da yer alan binlerce marka hesabı, SocialBrands tarafından objektif şekilde ölçümlenerek, yarışma neticelendirildi.