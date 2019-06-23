Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İnşaat maliyetlerindeki yüzde 70'lik artışın henüz konut fiyatlarına yansımadığına dikkat çeken Durbakayım, "İnşaat firmaları olmayacak kampanyalar yapıyor. Çünkü yaptığı konutun belli bir kısmını zararına da satsa projenin tamamında bunu karşılayabiliyor. Ev ihtiyacı içinde olanların bu dönemden faydalanması lazım çünkü piyasa düzelmeye başladığı andan itibaren konut fiyatları öyle yüzde 5-10'larla değil, çok ciddi bir şekilde fırlayacak. Bir de üretim azaldı. Son yılda alınan ruhsat sayısı yüzde 50'den fazla düştü. Ayrıca ruhsatı alındığı halde başlamayan birçok proje var. Bu durumda konutun değerlenmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Tavsiyemiz; bu dönemde konut alın, rahat edin" dedi.