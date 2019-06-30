Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyonun Boğaz hattı olduğuna işaret eden Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Avrupa yerine İstanbul’da yalı veya köşk tercih etmelerinin başlıca sebebi, daha kolay vatandaşlık alabilmeleri. İstanbul Boğazı’nda yalı fiyatları 30 milyon liradan başlıyor ve 500 milyon liraya kadar çıkıyor. Katarlılara 150 milyon dolara (870 milyon lira) satılan Şehzade Burhanettin Yalısı (Erbilgin Yalısı), en pahalı yalı konumunda. Katarlılar yine Sarıyer’de 75 milyon dolara yalı aldı. Boğaz’daki 600 yalının yaklaşık 100’ünü yabancılar almış durumda” diye konuştu.