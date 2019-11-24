Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Era Gayrimenkul'ün açıklamasına göre, Avrupa Birliği ile 33 faslın 32'sini açan, para birimini avroya çeviren Karadağ'a yabancıların ilgisi her geçen yıl artıyor. Yabancıların 2016'da 133 milyon avroluk gayrimenkul alımı yaptığı ülkede, bu rakam geçen yıl 200 milyon avroya yaklaştı. Sadece Türklerin son 3,5 yıldaki alım tutarı ise 50 milyon avroyla zirve yaptı. Türklerin, 2018'de 2016'ya göre konut alım tutarı 40 kat artarken, son 3,5 yılda alınan konut sayısı 1500 adedi aştı. Türkler, emlak alımında, Rusya’dan sonra ikinciliğe yükseldi. Bu yükseliş, Türkiye'deki kurumsal gayrimenkul danışmanlık markalarının da dikkatini çekti. Karadağ emlak piyasası özelinde ayrı bir çalışma başlatan Era Gayrimenkul ve diğer kurumsal gayrimenkul danışmanlık markaları, tüketiciler için Karadağ ile özel etkinlikler düzenlemeye başladı. Karadağ İstatistik Kurumu (Monstat) verilerine göre, 2018'de Karadağ'ı 2,2 milyon turist ziyaret ederken, bunlardan 50 binini Türkler oluşturdu.