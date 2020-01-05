Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İlaç ve kozmetik sektörü başta olmak üzere birçok alanda yoğun olarak kullanılan tıbbı ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yurt içi üretimlerinin artırılarak ithalatlarının azaltılması için hazırlanan proje, 2018'de uygulanmaya başladı.

Bu kapsamdaki hazine taşınmazlarının, çok yıllık bitkiler için 10, tek yıllık bitkiler için 5 yıla kadar kiralanması teşvik ediliyor.

Tıbbi ve aromatik ile süs bitkilerinin üretimi amacıyla tespit edilen ve Bakanlığın web sayfasının yanı sıra çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin panolarında ilan edilen taşınmazlar, lavanta, gül, adaçayı, kekik ve çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit bitkinin yerli üretiminin desteklemesi amacıyla uygun şartlarla kiraya veriliyor.

Özellikle kadın girişimci veya 18-40 yaşlarındaki genç çiftçiler, projeden yararlanmaları için teşvik ediliyor.

Şimdiye kadar 37 ilde, 23 milyon metrekarelik hazine taşınmazı ilana çıkarıldı. Bu taşınmazların 14 milyon metrekarelik kısmı, tıbbi ve aromatik ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla kiralandı.