Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Ülkemizde son dönemde meydana gelen depremler vatandaşları zemini sağlam, deprem yönetmeliğe uygun nitelikli konutlara yöneltti. Kısa süre önce İstanbul - Silivri, Manisa ve Ankara’da yaşanan depremin ardından son olarak Elâzığ ile Malatya’da ölümlü ve yıkıcı hasara yol açan depremler vatandaşı dayanıklı, güvenli ve nitelikli konut arayışına itti.

Özellikle İstanbul'da deprem riskine karşı yeni ev almayı düşünenler yada ikinci el konut alacaklar markalı konut üreten firmaların projelerine yöneldi.

Vatandaşlar artık konut alırken dairenin fiyatına, lokasyonuna, cephesine, salonuna ve mutfağına bakmakla yetinmiyor. Binanın kimler tarafından, nasıl yapıldığı, yapı denetimli olup olmadığı ve depreme dayanıklılığını da araştırıyor.

İHLAS YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ZEKİ CELEP:

Yaşadığımız evin kalitesini sorgulayalım

Evlerimiz, iş yerlerimiz, okullarımız ve sosyal yaşam alanlarımız, ailelerimizi ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, bizler tarafından inşa edilen mekanlardır. Bu yaşam alanlarının, sektörde ehil kişiler tarafından, yönetmeliklerin tayin ettiği tekniklerle inşa edilmiş, sağlam, güvenli ve kaliteli olması gerekmektedir.

Sektörde nitelikli konut inşaatında faaliyet gösteren bizler, inşa ettiğimiz yapılar ve hayata geçirdiğimiz markalı projelerle şehirlerimize ve en önemlisi insan hayatına değer katmaya çalışıyoruz. 30 yıldan bu yana İhlas Yapı olarak hayata geçirdiğimiz Marmara Evleri ve Bizim Evler serisi markalı projelerimizi bu bilinçle geliştiriyoruz. 1990 yılında ilk inşa ettiğimiz 1.000 dairelik İhlas Yuva sitesinde günümüzün deprem yönetmeliklerine çok yakın prosedürleri kullandık. Henüz toplumumuzda, tünel kalıp, radye temel, ısı izolasyonu, alt yapı güvenliği tam olarak bilinmezken, ilk konut projemizde bütün bu ileri teknikleri kullandık. Hem insana hem de işimize verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak, kaliteli inşaattan hiç taviz vermedik. Ayrıca, İhlas Yapı olarak yenilenen şehirlerimizin geleceği için üzerimize düşen her görevi layıkıyla yerine getirmeye hazır olduğumuzu beyan eder, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden muhafaza etmesini Allahü tealadan niyaz ederiz.

ARTAŞ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ÇETİNSAYA:

Şehirlerimizin yenilenmesini hızlandırmalıyız

Ülkemiz, maalesef Elâzığ ve Malatya’da yıkıcı hasara yol açan sarsıntıyla aynı zamanda bir deprem ülkesi olduğumuzu bir kez daha hatırlattı bize. Bu gerçek ışığında; depreme hazırlıklı olmak, eski yapıları sağlıklı, kaliteli ve güvenli yapılara dönüştürmek için kentsel dönüşümle yenilemeliyiz. 2012 yılında kentsel dönüşüm yasası çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı rakama göre Türkiye'de 20 milyon civarında ortalama yapı stoku bulunuyor ve bu yapıların 7 milyon konuta tekabül eden kısmının yenilenmesi gerekiyor. Kapıda bekleyen deprem gerçeğini göz önüne alarak başta riskli yapılar olmak üzere şehirlerimizin yenilenmesini hızlandırmalıyız. Artaş İnşaat olarak, bu noktada üzerimize düşecek her bir görevi memnuniyetle yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

YILMAZ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN YILMAZ:

“Düşler Vadisi” Riva’yı sağlam zeminde tasarladık

Güzel ülkemiz maalesef deprem kuşağında yer alıyor. Önemli olan deprem gerçeğine göre yaşamalı ve bu bilinçle konutları inşa etmeliyiz. Özellikle İstanbul 16 milyon nüfusu ile bu noktada daha da önem arz ediyor. Vatandaşlarımız konut alırken artık lokasyon ve merkezi noktalarından ziyade binaların deprem yönetmeliğine uygunluğuna, güvenli ve sağlam olduğuna bakıyor. Yılmaz İnşaat olarak biz de İstanbul’un zemin haritasında sağlam zemin olarak tespit edilen bölgelerinden Beykoz’da Düşler Vadisi Riva’yı; yatırımcılarımıza güvenli ve konforlu bir yaşam sunmak için tasarladık. Yenilenen deprem yönetmeliklerine uygun, az katlı yapılardan oluşan bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin zemin yapısı da projemizin deprem güvenliğini destekliyor, bu konuda şanslıyız. Sektörümüzün bu konuya hassasiyet gösterdiğine inanıyor, güvenli yapıların giderek artacağını düşünüyoruz.