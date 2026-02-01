Sanayi yatırımlarının düşük deprem riski taşıyan Anadolu şehirlerine kaydırılmasıyla istihdamın yerinde artması, büyükşehirlere olan göç baskısını azaltarak metropollerdeki kira fiyatlarında orta ve uzun vadede dengelenme sağlayabilir.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Marmara Bölgesi’nde muhtemel bir afetin Türkiye’nin üretim ve lojistik kapasitesini olumsuz etkilememesi maksadıyla, sanayi yatırımlarının düşük deprem riski taşıyan bölgelere yönlendirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın da işaret ettiği bu yeni yaklaşım, sanayi politikalarının yanı sıra konut ve kira piyasası açısından da önemli sonuçlar doğurabilecek bir sürece işaret ediyor. Uzmanlara göre sanayi yatırımlarının Anadolu’ya kaydırılması, yalnızca üretim güvenliğini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda istihdamın bölgesel olarak dengelenmesine katkı sağlayacak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere nüfus yoğunluğu yüksek metropollerde, iş imkânlarının sınırlı bölgelerde toplanması kiralık konut talebini artırırken, bu durum kira fiyatlarının hızla yükselmesine sebep oluyor.

KONUT ARZI DA ARTACAK

Sektör temsilcileri, Anadolu şehirlerinde sanayi yatırımlarının artmasının istihdamı yerinde oluşturacağını ve büyükşehirlere olan mecburi göçü azaltacağını belirtiyor. İş imkânlarının Anadolu’da genişlemesiyle birlikte, tersine göçün hız kazanabileceği, bunun da büyük kentlerdeki konut ve kira baskısını zamanla hafifletebileceği ifade ediliyor. Öte yandan sanayiyle birlikte nüfus hareketinin Anadolu’ya yönelmesi, bu şehirlerde konut ihtiyacını da artıracak. Uzmanlara göre bu durum, Anadolu’da yeni konut üretimini teşvik ederken, planlı büyüme sağlandığı takdirde fiyatların daha dengeli seyretmesine olanak tanıyabilir. Konut piyasasını yakından izleyen çevreler, sanayi yatırımlarının bölgesel olarak dengelenmesinin kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede kira piyasasında rahatlatıcı bir etki oluşturacağı görüşünde birleşiyor. Özellikle büyükşehirlerde kiralık konut fiyatlarının seyrinin, istihdamın coğrafi dağılımıyla doğrudan bağlantılı olduğu vurgulanıyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası