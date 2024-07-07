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Haberler > Emlak > Kira artışları kent içi göçleri hızlandırıyor

Kira artışları kent içi göçleri hızlandırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kira artışları kent içi göçleri hızlandırıyor
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Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kiralarda yüzde 25 şeklinde olan zam sınırının kaldırılmasından sonra konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı yüzde 65,07 şeklinde belirlendi. Sektör temsilcileri kira fiyatlarındaki artışlarında kent içi göçü artıracağını ifade ediyor

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılının haziran ayına ait enflasyon oranlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan kiralarda yüzde 25 şeklinde olan zam sınırının kaldırılmasından sonra konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlenmiş oldu. Söz konusu zam oranı yüzde 65,07 şeklinde kaydedildi.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı sona erdi fakat sözleşme tarihi temmuzdan önce olan kiracılar gelecek sözleşme dönemine kadar mevcut kira miktarını ödeyebilecek. Konut sahipleri de 12 ay için yüzde 65,07’nin üzerinde herhangi bir zam yapamayacak. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen yeni zam oranlarının konut piyasası üzerinde önemli etkileri olacak. Enflasyon sebebiyle artış gösteren inşaat maliyetleri, yüksek krediler sebebiyle artan konut fiyatları ülkemizde de konut sahipliği oranını düşürüyor.

UYGUN SEMTLERE GİDİŞ VAR

Yaşanan bu arz talep dengesizliği fiyatları daha da yukarı çekiyor. Sektör temsilcileri kira fiyatlarındaki artışlarında kent içi göçü artıracağını ifade ediyor. Yapılan açıklamalarda “Kiracıların ekonomik imkânları mevcut kira bedellerini ödemeye yetmeyecek. Söz konusu bu durum da ara bulucu ve mahkemelerin dava yüklerini artıracak. Şehir içinde hareketlenme olacak. Çünkü bulundukları bölgelerde yüksek kira artışına yetişemeyenler, daha düşük segmentli bölgelerde, daha uygun fiyatlı konutları kiralamaya yönelecek. Bazıları da eğer küçük arsalar bulursa oralara gidecek. Kısacası önümüzdeki süreçte taşınma ve yer değiştirme durumlarını sıkça yaşayacağız” dedi.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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