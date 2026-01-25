Konut satışları rekor kırsa da yüksek faizler ve kredi kısıtlamaları alım talebini sınırlıyor; uzmanlar bankaların daha erişilebilir konut kredisi sunması gerektiğini vurguluyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Konut satışlarında tarihî rekorlar kırılmasına rağmen, piyasada hâlen güçlü bir alım talebi bulunuyor. Sektör temsilcileri, bu talebin sürdürülebilir biçimde karşılanabilmesi için bankaların konut kredilerinde daha erişilebilir şartlar sunması gerektiğini vurguluyor. Merkez Bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesine çekmesine rağmen, birçok bankada konut kredisi faiz oranlarının hâlâ yüksek seyrettiği belirtiliyor. Güncel durumda konut kredisi faizleri aylık yüzde 2,50 ile yüzde 3,50 aralığında değişirken, bu oranlar ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ciddi bir maliyet oluşturuyor. Öte yandan ikinci konut alımlarına yönelik kredi kısıtlamaları da talebi sınırlayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

KİRALAR ENFLASYONU ARTIRIYOR

Konut piyasasına dair değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, yüksek kiraların enflasyon üzerinde önemli bir baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Türkiye’nin en büyük ekonomik meselelerinden biri olan enflasyonun önemli bir bölümü, barınma maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyor.

Uzmanlar, bir dönem yüzde 0,99’a kadar gerileyen konut kredisi faiz oranlarının, bugün çok daha yüksek seyretmesinin alım gücünü ciddi biçimde sınırladığını belirtiyor. Bu nedenle bankaların konut kredilerinde daha esnek ve destekleyici politikalar benimsemesinin, hem sektör hem de ekonomi açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

