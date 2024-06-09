V Orman Resort kaplarını açtı... Doğal yaşamın yeni “merkezi olacak”

Gayrimenkul, turizm, perakende, enerji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren İsra Holding imzası taşıyan V Orman Resort, doğal yaşamın yeni merkezi olacak konseptiyle kapılarını açtı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Bolu Mudurnu Taşkesti’de, ormanla çevrili bir konumda hayata geçirilen V Orman Resort, deluxe otel, ikiz villalar ve süit dairelerden meydana geliyor. Dünya Sağlık Örgütünün oksijen kalitesi için belirlediği 600 ila 900 metre yükseklik değerine göre 750 metrelik rakımda konumlandırılan V Orman Resort, tertemiz doğayı en özel detaylarıyla ziyaretçilerine sunuyor. 2 bin 300’den fazla minerale sahip termal suyun yer aldığı V Orman Resort, 70 adet villa, 28 adet 1+1 ve 18 adet 2+1 süit daireden meydana geliyor. Süit daireler, 46 bağımsız bölümden oluşurken, her bağımsız bölümde teras balkonlar yer alıyor. Projenin içerisinde yer alan V Orman Hotel, alışveriş merkezi, kongre salonları, oyun köyü, spor alanları, SPA merkezi gibi çok sayıda donatıyı bünyesinde barındırıyor. Ayrıca proje içerisinde yer alan sosyal tesislerde bulunan çocuk parkı, açık ve kapalı havuz, basketbol sahası, spor salonu, çardak alanları, hobi bahçeleri, termal su, restoran gibi tüm ihtiyaçlara cevap verecek alternatifler, V Orman Resort ziyaretçilerinin kullanımına sunuluyor.

ORMANIN KALBİNDE YER ALIYOR

İstanbul ve Ankara’ya sadece 2 saatlik mesafede yer alan V Orman Resort, Bolu’ya 45 dakika, Abant Gölü’ne 30 dakika, Sünnet Gölü’ne 19 dakika, Göynük ve Çubuk Gölü’ne 25 dakikalık lokasyonda bulunuyor. V Orman Resort’un sahip olduğu ayrıcalıklarla çok özel bir proje olduğunu ifade eden V Orman Resort Genel Müdürü M. Hakan Sevencan “Ülkemizin en özel tabiatına sahip bölgelerinden Bolu Mudurnu Taşkesti’de hayata geçirdiğimiz V Orman Resort Projemiz, İstanbul ve Ankara’ya 2 saat, bölgenin doğal güzelliklerine ise çok kısa mesafedeki konumuyla öne çıkıyor. Eşsiz bir konaklama deneyimi yaşatan V Orman Resort, sahip olduğu sosyal alternatiflerle de tüm ihtiyaçlara cevap verecek detayları bünyesinde barındırıyor. Holding olarak, bu özel tesisimizde konaklayacak misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz” dedi.