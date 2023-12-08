İmzalar atıldı, Bakan Özhaseki açıkladı: 'Galatasaray Mahallesi' kuruluyor

8 Aralık 2023 07:44 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 07:45

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Galatasaray Kulübü arasında deprem bölgesinde konut yapımı için protokol imzalandı. İmzalanan protokole göre depremlerden etkilenen Adıyaman’a 100, Hatay’a 100 ve Kahramanmaraş’a 100 adet bina yapılması için sarı kırmızılı kulüp tarafından 50 milyon lira bağışlandı.

İmza töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Spor kulüplerimiz içerisinde ilk ortaya çıkan değerli başkanımız Dursun Özbek, kendisi yardım teklif etti. Beraber bölgeye gittik ve temeller attık. Üç tane şehrimizde 100’er konutun yapımı üzerine bir iş başlattık” ifadelerini kullandı.

DİĞER KULÜPLERE ÇAĞRI

Spor kulüplerinin yardımlarını önemsediklerini söyleyen Bakan Özhaseki “Konutlarımızı tamamladıktan sonra bir mahallemize, ‘Galatasaray Mahallesi’ adını vereceğiz. Galatasaray camiasına; Türk sporumuza katkılarının yanı sıra, deprem bölgemize gösterdikleri bu örnek hassasiyet için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Özbek de “Galatasaray, bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Sivil toplum kuruluşu olmanın gerekleri de vardır. Biz bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Özhaseki; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüplere de “Yeşil sahalarda olduğu gibi hayır işlerinde de yarışalım” çağrısında bulundu.

BAKAN ÖZHASEKİ'YE FORMA

Başkan Dursun Özbek, Bakan Özhaseki’ye Kayseri’nin plaka kodu olan 38 numaralı G.Saray forması hediye etti.