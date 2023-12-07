Adı Real Madrid’le anılmıştı… Galatasaray yıldız oyuncuyu gözden çıkardı! Mauro Icardi satılacak mı?

7 Aralık 2023 14:12 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 14:13

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde adı Real Madrid kulübü ile anılan Mauro Icardi için flaş iddia. Son dönemde transfer gündeminin bir numaralı konusu olan Icardi için karar verildi. Galatasaray yıldız oyuncuyu gözden çıkardı! Taraftar sinirden çılgına dönülecek. Peki Mauro Icardi satılacak mı? İşte ayrıntılar haberimizde…

GALATASARAY’IN ARJANTİNLİ YILDIZI GİDİYOR

Galatasaray’ın golcü ismi Mauro Icardi’nin durumu zora girmiş durumda. Sergilediği performansla göz dolduran Mauro Icardi hakkında bomba iddia. Mauro Icardi'yle ilgili Real Madrid haberleri sıcaklığını korurken, Galatasaray yönetiminden Arjantinli yıldızla ilgili karar çıktı.

MAURO ICARDI SATILACAK MI?

Galatasaray, Mauro Icardi'yi kesinlikle satmayı düşünmüyor. Öyle ki Sarı-Kırmızılılar, yıldız futbolcu hariç tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı da aldı.

Galatasaray ara transfer döneminde ve sezon sonunda Icardi'ye hariç gelecek tüm tekliflere açık olacak.