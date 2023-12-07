Galatasaray’ın eski yıldız futbolcusu kundaklandı! Milyon dolarlık arabası hiç oldu, “O arabamı çaldı ve kaçtı, Türkiye’de yaşıyor”

7 Aralık 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:49

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kariyerine Suudi Arabistan 2. Lig ekibi El Kadisiyah takımı ile devam eden Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Attığı mesajlar takipçilerini şoke etti. Galatasaray’ın eski yıldız futbolcusu kundaklandı! Milyon dolarlık arabası hiç oldu. Duyanların ağzı açık kaldı.

GALATASARAY’IN ESKİ YILDIZ FUTBOLCUSU KUNDAKLANDI

Ülkemizde Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük formaları giyen 32 yaşındaki Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarda milyon dolarlık arabasının çalındığını söyledi.

MİLYON DOLARLIK ARABASI ÇALINDI! ÇALAN KİŞİ TÜRKİYE’DE

Futbol hayatını Suudi Arabistan'da sürdüren Diagne Instagram hesabından yaptığı paylaşımda otomobilinin çalındığını ve çalan kişinin kendi şoförünün olduğunu iddia etti. Çalan kişinin Türkiye’de yaşadığını iddia eden Diagne tüm fotoğraflarıyla birlikte ifşaya başladı.

“O ARABIMI ÇALDI VE KAÇTI”

Diagne Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “O arabamı çaldı ve kaçtı, Türkiye’de yaşıyor. Adı Okan.” ifadelerini kullandı.