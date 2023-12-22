Kartal'ın 'kahır' sezonu! Evindeki yılın son maçında da mağlup

22 Aralık 2023 07:12 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 07:12

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş kadro dışı ve sakatların çoklu olduğu, Rıza Çalımbay’ın da vedaya hazırlandığı ortamda sahasında yılın son maçına çıktı. Alanyaspor karşısında maça iştahlı başlayan siyah beyazlılar, bu baskısının karşılığını çabuk aldı. ‘Stoper golcü’ Colley perdeyi açan isim oldu. Amartey’in asistini(!) çok iyi değerlendiren Yusuf Özdemir maça dengeyi getirdi.

MULEKA DÖKÜLDÜ

Beraberlik golünün geleceği Beşiktaş’ın öne geçtikten sonra durmasından belliydi. Siyah beyazlılarda ilk yarıda en çok topla buluşan isim kaleci Mert Günok’tu... Oyuna Chamberlain’in sakatlığı sonrasında giren Demir Ege’nin topla ilk buluşmasında çektiği şut direği yaladı. Sağ kanatta dökülen Muleka’nın yerine Rebic girince genç Semih sağ kanada geçti.

BASKIN GOLLER

İkinci yarıda Beşiktaş’ın sıkı presli oyunu karşısında Alanyaspor pas yapmakta ve hücum etmekte çok zorlandı. Tayfur ve Rashica’nın girmesiyle vitesi daha da artıran siyah beyazlıların son bölümde 3-5-2’ye geçmesi maçı değiştirdi. Yoğun baskıdan çıkmaya başlayan Alanyaspor üç dakika içinde bulduğu iki golle İstanbul’dan galibiyetle ayrılırken, kâbus gibi bir sezon yaşayan Beşiktaş evinde üst üste ikinci defa kaybetti.

TARAFTAR ÖFKE SAÇTI

Alanyaspor üçüncü golü atınca siyah beyazlı taraftarlar futbolculara öfke saçtı. Tepki tezahüratları gittikçe arttı. Bir süre sonra da Dolmabahçe’de teknik direktör Sergen Yalçın’ın ismi yankılandı. Taraftarlar takımın başına şampiyon hocayı istedi. Futbolculara soyunma odasına giderken tepki gösteren tribünler bir tek Omar Colley’i alkışladı.

ÇALIMBAY GİTTİ! İŞTE YENİ ADAYLAR

Maçın ardından sinirli olan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Yeni yönetim geldi beş kadro dışı yapıldı. Hepsi mükemmel oyuncular. Oynayabilirlerdi” sözlerini kullandı. Bu sözlerin sonrasında yeni başkan Hasan Arat statta Çalımbay’ı toplantıya çağırdı. Yapılan görüşme sonrası yollar ayrıldı. Arat yeni teknik adam arayışlarına hız verecek. Başkanın takımın başına yabancı bir teknik adam getireceği öğrenildi. Kulübün teknik adam adayları arasında Cannavaro, Bilic, Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer gibi isimler var.