21 Aralık 2023 23:18 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 23:26

Süper Lig kulüplerinin Avrupa Süper Ligi projesine sıcak baktığı iddia edilmişti ama TFF'den Real Madrid ve Barcelona'yı üzecek açıklama geldi. TFF, UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edileceğini açıkladı.

Ardında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe de Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıkladı.

BEŞİKTAŞ: UEFA'YA BAĞLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş JK, Avrupa Adalet Divanı'nın C-333/21 Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir. Avrupa spor modelini açıkça destekliyor ve federasyonlar ve ligler tarafından düzenlenen müsabakalar dışındaki müsabakaları reddediyoruz. Yerel müsabakalar, futbol piramidi boyunca yerel topluluklara ve dayanışmaya yaptıkları paha biçilmez katkılarla taraftarların futbol tutkusunun merkezinde yer almaktadır.

UEFA müsabakalarına katılmaya ve Avrupa futbolunun sürekli gelişimi için UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla diğer kulüplerle olumlu işbirliğine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

GALATASARAY: SÖZDE SÜPER LİG PROJESİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Galatasaray da Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray SK olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır.

Galatasaray SK, Avrupa Kulüpler Birliği çerçevesinde önemli bir rol üstlenmektedir ve bir kulüp olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için diğer Avrupalı kulüplerimizle birlikte ECA aracılığıyla çalışmaya tamamen kararlıyız" denildi.