TFF Avrupa Süper Ligi'nde karşı! İspanya basını 'Türk kulüpleri sıcak bakıyor' yazmıştı
Süper Lig kulüplerinin Avrupa Süper Ligi projesine sıcak baktığı iddia edilmişti ama TFF'den Real Madrid ve Barcelona'yı üzecek açıklama geldi. TFF, UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz." ifadeleri yer aldı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in başını çektiği proje 2021'deki başarısız girişimin ardından bugün bir kez daha Avrupa futbolunun gündemine gelmişti. TFF'nin projeye bakıı şu şekilde:
UEFA'YLA BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ
"Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa Adalet Divanı'nın 21 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararın konusu olan Avrupa Süper Ligi ve bu oluşumun Avrupa futboluna olabilecek etkisi üzerine uzun bir süredir çalışmakta ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.
Futbol, milyarlarca insanı çevresinde buluşturan, futbol oynamak isteyen herkese FIFA ve UEFA talimatları çerçevesinde eşit olanaklar sunarak rekabeti öne çıkaran sağlam temeller üzerinde durmaktadır. Avrupa futbolunun çatı örgütü olan UEFA'nın oluşturduğu futbol piramidi, herhangi bir seviyede futbol oynayan her futbolcunun ve herhangi bir kategoride mücadele eden her kulübün Avrupa futbolunun bir parçası olmasına müsaade etmekte ve sistemin doğru çalışmasını sağlayan her paydaş UEFA tarafından teşvik edilmektedir.
Bu sporun Avrupa'daki düzenleyicisi UEFA'nın önderliğinde futbolu daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi belirterek, 19 Nisan 2021 tarihinde yaptığımız "Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez" başlıklı açıklamamızın arkasında bugün de aynı kararlılıkla durduğumuzu vurgulamak isteriz."