Türk kulüplerinden 'Avrupa Süper Ligi' hamlesi! İspanyol basını yazdı

21 Aralık 2023 17:24 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:29

Avrupa Süper Ligi’nin önü açıldı… Avrupa Adalet Mahkemesi’nin bugün verdiği kararın ardından Avrupa Süper Ligi’nin kurulması yeniden gündemde.

Kararın yankıları sürerken Türk kulüpleriyle ilgili İspanyol basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Türk kulüpleri, ciddi anlamda Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı planlıyor.

FORMAT NASIL OLACAK?

UEFA ve FIFA'nın rekabet hukukuna aykırı davrandığı yönünde karar alınmasının ardından Avrupa Süper Ligi'nin yeni formatı da duyuruldu.

Buna göre; proje, toplamda 64 takım ve 3 ayrı klasmandan oluşacak. Avrupa Süper Ligi'nde Yıldız, Altın ve Mavi isimli 3 klasman olacak.

Bu klasmanlardan Yıldız ve Altın'da 16'şar takım, Mavi klasmanda ise 32 takım olacak ve 3 klasman arasında da yükselme ve düşme olacak. Öte yandan turnuvaya katılım, liyakat esaslı olacak.

Bununla birlikte her takım bir sezon boyunca 7 iç saha ve 7 deplasman olmak üzere 14 maç yapacak. İlk aşaması lig usulüne göre oynanacak turnuvanın ikinci aşamasında play-off usulü uygulanacak

AVRUPA ADALET DİVANI’NIN KARARI

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı çıkmasının, rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket olduğuna hükmetti.

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararı hakkında yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA kuralları, Süper Lig gibi yeni bir kulüpler arası futbol projesini önceden onaylarına tabi kılmaktadır. Ama, FIFA ve UEFA kurallarının; şeffaf, objektif, ayrımcılık yapmayan ve orantılı olmasıyla ilgili bir yapısı yok." denildi.

Açıklamada, "FIFA ve UEFA'nın Süper Lig'in önceden onaylanmasına ilişkin kuralları, AB hukukuna aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Süper Lig kararının "rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı" olduğunu duyurdu.

AVRUPA SÜPER LİGİ GİRİŞİMİ

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı. İlk formata göre, 20 takımın yer alacağı ligin kurucusu 15 kulüp, organizasyonda kalıcı olarak kalacak, diğerleri ise liglerindeki başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve spor kamuoyundan gelen sert tepkilerin ardından Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricindeki 9 kulüp, bu organizasyondan çekildiklerini duyurmuştu. UEFA ve FIFA, oluşumdan çıkmayan 3 takımın, kendilerine bağlı organizasyonlardan ve ulusal liglerden çıkarılması, uluslararası maçlara oyuncu göndermesinin yasaklanması gibi yaptırımlarla karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Yaşananların ardından konu, Avrupa Birliği Adalet Divanı'na kadar taşınmıştı.