Muhtemel Aşk dizisinde Tolga karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu, yeni rolüyle izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin karakteri kadar başarılı oyuncunun hayatı, kariyeri ve daha önce rol aldığı yapımlar da araştırılıyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, karakterleriyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi görüyor. Dizide Tolga Erez karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, oyunculuk performansıyla öne çıkarken kariyeri ve televizyon yolculuğu da merak edilen konular arasında yer alıyor.

MUHTEMEL AŞK TOLGA KİMDİR?

Muhtemel Aşk dizisinde Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Tolga Erez, başarılı ve karizmatik bir mimar olarak izleyici karşısına çıkıyor. Zekası ve insanlarla kurduğu güçlü iletişim sayesinde mesleğinde öne çıkan Tolga, yıllardır peşinden sürüklediği bir hesaplaşmanın tam ortasında yer alıyor. Geçmişten gelen hesaplarını kapatmaya çalışan karakterin hayatı, Defne ile tanışmasının ardından bambaşka bir yöne kayıyor.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu, 7 Ağustos 1991'de Rize'de doğdu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Şerifoğlu, kariyerine müzik alanında adım attı. Geniş kitleler tarafından ilk kez O Ses Türkiye yarışmasında seslendirdiği "İnci Tanem" performansıyla tanındı. Daha sonra "Gidene" adlı single çalışmasını yayımlayan oyuncu, bir dönem Ajda Pekkan'ın vokalistliğini de yaptı.

Oyunculuk kariyerinde ise ilk büyük çıkışını Kırmızı Oda dizisindeki Can karakteriyle yakalayan Feyyaz Şerifoğlu, ardından Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat Koroğlu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU OYNADIĞI DİZİLER

Kırmızı Oda 2020-2021

Camdaki Kız 2021-2023

Bir Sevdadır 2024

Muhtemel Aşk 2026-günümüz

Aşkı Hatırla 2025 (İnternet dizisi)

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