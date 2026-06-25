Altın düşerken herkes aynı soruyu soruyor! Uzman isimden net cevap
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. "Altın daha da düşer mi?" ve "Yeniden yükseliş başlayacak mı?" gibi soruların cevabı merak edilirken, uzman isimlerden piyasaya ilişkin önemli değerlendirmeler geldi.
Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altındaki düşüşün arkasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentilerin olduğunu söyledi.
Piyasalardaki fiyatlamanın savaş dönemine göre değiştiğini belirten Eryılmaz, petrol fiyatlarındaki hareketlerin ve enflasyon beklentilerinin altın üzerinde etkili olduğunu ifade etti.
Eryılmaz, "Savaşta gördüğümüz fiyatlama tam tersine döndü. Petrol yükselirken enflasyon artar ve faizlerin yukarı gideceği beklentisi oluşur. Faiz, altının en büyük rakibi olduğu için bu durum altını baskılar" değerlendirmesinde bulundu.
"FED PİYASAYI BOZDU, DOLAR GÜÇLENDİ"
Altındaki son düşüşte Fed mesajlarının belirleyici olduğunu vurgulayan Eryılmaz, doların güçlenmesinin değerli metalleri baskıladığını söyledi.
Eryılmaz, "Çarşamba akşamı Fed piyasayı bozdu. Amerika Merkez Bankası ve projeksiyonları, faiz artırımı ihtimalini gündeme getirdi. Bu da doları ciddi şekilde güçlendirdi. Dolar güçlenince altın ve gümüş üzerinde baskı oluştu" dedi.
Altının Fed politikalarına oldukça duyarlı bir varlık olduğunu belirten Eryılmaz, teknik görünümün de zayıfladığını ifade etti. Uzman isim, "Altın zaten belli destek seviyelerinin altına gelmişti. Teknik olarak zayıflamıştı. Yatırımcı da altına karşı mesafeli duruyordu. Bunun üzerine şahin Fed gelince düşüş hızlandı" ifadelerini kullandı.
"BİRDEN FAZLA FAİZ ARTIRIMI BEKLEMİYORUM"
Fed'in faiz artırımı ihtimalinin piyasa tarafından büyük ölçüde satın alındığını söyleyen Eryılmaz, bazı kurumların daha yüksek faiz artışı beklentileri açıklamasına rağmen bu senaryoya katılmadığını belirtti.
Eryılmaz, "Ben birden fazla faiz artırımı beklemiyorum. Enflasyon tarafında en kötünün geride kalması ve iş gücü piyasasının yavaşlaması halinde Fed faiz artırmayabilir" değerlendirmesinde bulundu.
"ALTIN DÜŞMEYE DEVAM ETMEYECEK"
Altının faiz kararına kadar sürekli düşüş yaşayacağı beklentisine de değinen Eryılmaz, bundan sonraki süreçte ABD'den gelecek ekonomik verilerin belirleyici olacağını söyledi.
Eryılmaz, "Böyle olmayacak. Bundan sonra verilerin fiyatlama gücü çok daha arttı. Eğer ABD'den gelen veriler enflasyonun düştüğünü, büyümenin yavaşladığını gösterirse altındaki toparlanma daha belirgin olabilir. Aksi durumda baskı devam eder" dedi.
GÜMÜŞTE SERT HAREKET UYARISI
Gümüş fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Eryılmaz, gümüşün hem yükselişlerde hem düşüşlerde daha sert hareket ettiğini belirtti.
Gümüşte geçmiş dönemde yaşanan hızlı yükselişlerin temel gerekçelerden çok yatırımcı psikolojisiyle desteklendiğini ifade eden Eryılmaz, "Yükselişi kaçırma korkusu çok güçlüydü. Fiyat yukarı gittikçe yatırımcı alıyordu ve bir momentum oluşmuştu" diye konuştu.
Gümüşün sanayi metali özelliğine de dikkat çeken Eryılmaz, ekonomik büyümenin baskılanmasının gümüş fiyatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.
YIL SONU ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ
Altın ve gümüşte toparlanmanın birkaç yıla yayılacağını düşünmediğini belirten Eryılmaz, yıl sonu beklentilerini paylaştı.
Eryılmaz, "Ben bu yıl Fed'in bir faiz artırımı senaryosu ve hatta hiç artırmadığı durumda ons altında 4 bin 950 dolar seviyelerine kadar bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Yıl sonu tahminim 4 bin 800-4 bin 900 dolar civarı. Fed hiç faiz artırmazsa 5 bin dolarlar da görülebilir" dedi.
Gümüş için de tahminini paylaşan Eryılmaz, yıl sonu beklentisinin 60-80 dolar aralığında olduğunu, yaklaşık 75 dolar seviyesini öngördüğünü ifade etti.