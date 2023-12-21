Beşiktaş - Alanyaspor maçında kalp kıran hata! Amartey top her ayağına geldiğinde ıslıklandı

21 Aralık 2023 21:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 21:54

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, Omar Colley'nin golüyle 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada Daniel Amartey'nin yaptığı büyük hata sonucu kalesinde golü gördü.

Sezon başında yapılan transferlerden biri olan ve sık sık eleştirilen Ganalı savunma oyuncusu, gole mal olan basit hatası sonrası top her ayağına geldiğinde tribünlerden ıslık sesi yükseldi.

Tecrübeli futbolcuyu protesto eden Beşiktaş tribünleri sık sık "TFF istifa" diye bağırmayı da ihmal etmedi.

NE YAPTIN AMARTEY?

38. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Oğuz Aydın topu yerden içeri çevirdi. Ön direkteki Amartey avantaj kendisindeyken topu sektirip kaleye yönelmesine neden oldu.

Araya giren Yusuf Özdemir topu Mert Günok'un bacakları arasından ağlara gönderdi ve Alanyaspor'a 1-1'i getirdi.

Beşiktaş taraftarlarının canını acıtan gol anı.

ÇALIMBAY'IN STOPER TERCİHİ

Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl yedeğe çekildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, bu oyuncuların yerine Semih Kılıçsoy ile sakatlıklarını atlatan Mert Günok, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev verdi.

SEMİH KILIÇSOY FORMAYI KAPTI

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'de ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.

Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda görev yaptığı 10 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.

TAYYİP TALHA SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, 263 gün sonra kadroya dahil edildi.

Geçen sezon Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sakatlanan 24 yaşındaki stoper, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması nedeniyle 10 Nisan'da ameliyat edilmişti.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Necip Uysal ve Umut Meraş ile kadro dışı bırakılan 5 futbolcu (Aboubakar, Onana, Bailly, Ghezzal, Rosier) müsabaka kadrosunda yer almadı.