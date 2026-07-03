Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm, anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu ile ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazların kullanımını yasaklayan yasa tasarısını büyük çoğunlukla kabul etti. Düzenlemenin Senato'dan da geçmesi halinde, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Fransa, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamaların ardından Polonya da benzer bir düzenleme için düğmeye bastı.

Parlamentonun alt kanadı Sejm, anaokulu ve ilkokullarda cep telefonu ile ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazların kullanımını yasaklayan tasarıya onay verdi.

1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Tasarının önümüzdeki günlerde parlamentonun üst kanadı Senato’nun onayına sunulması bekleniyor. Yeni düzenlemenin, 1 Eylül 2026’da başlayacak eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Polonyada anaokulu ve ilkokullarda telefon dönemi bitiyor

ÖĞRETMENE İSTİSNA VAR

Yasa da bazı istisnalar uygulanması da bekleniyor. Öğretmenin, cihazların dersin yürütülmesi veya ölçme-değerlendirme amacıyla gerekli olduğuna karar vermesi halinde kullanımına izin verilebilecek.

Polonyada anaokulu ve ilkokullarda telefon dönemi bitiyor

Ayrıca öğrencilerin ebeveynleriyle acil iletişim kurması, sağlık durumlarının takibi veya sağlık ya da yaşamı tehdit eden acil durumların ortaya çıkması halinde de cep telefonu ve benzeri cihazlar kullanılabilecek.

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