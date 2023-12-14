PFDK Ankaragücüne ne kadar ceza verdi? Ankaragücü neden ceza aldı?

14 Aralık 2023 23:14 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 23:22

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya inip hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran Faruk Koca sonrası PFDK kararını açıkladı. PFDK kararıyla adeta Ankaragücüne ceza yağdırdı. Bunun yanı sıra Fatih Koca'da ceza aldı.

PFDK ANKARAGÜCÜNE NE KADAR CEZA VERDİ?

Ankaragücü Başkan Fatih Koca'nın hakem Umut Meler'e saldırması akabinde PFDK 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 2 milyon lira para cezası aldı. Fatih Koca ömür boyu futboldan men cezası verildi. Koca aynı zamanda 5 yıl hak mahrumiyeti aldı. Öte yandan Ankaragücü'nün idarecilerinden Gülsen Yılmaz ve Cengiz Gökay ihtar cezası aldı. Cahit Şahin ihtarın yanı sıra 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira, Yusuf Buğra Tanık ise 45 gün hak mahrumiyeti ile 210 bin lira para cezası verildi. Kulüp görevlilerinden Şahin Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya'nın da sürekli hak mahrumiyeti cezası verildi. İsmail Develi, Mücahid Osman Karabay, Burak Koca, Hakan Apaydın ve Ahmet Öztürk'ün ihtar cezası aldığı açıklamada belirtildi.