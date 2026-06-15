Yeni haftaya hareketli başlayan altın piyasasında gözler fiyatlardaki yükselişe çevrildi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrol fiyatlarını yüzde 3'ten fazla aşağı çekerken, altın fiyatlarında ise yükseliş eğilimi görüldü. Fiyatlardaki hareketlilik ardından vatandaşlar, yatırımcılar ve vatandaşlar, “Altın fiyatları neden yükseldi?” sorusuna cevap arıyor.

ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve aylar süren savaş sırasında altın fiyatları yükselmek yerine bir süredir gerileme trendindeydi. Ancak altın, devam eden düşüş eğilimini sonlandırarak yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmasının ardından haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Bu gelişmelerle birlikte Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3,9 düşüşle 82,7 dolara gerilerken; altının onsu yüzde 2,8 yükselişle 4.328,7 dolardan işlem görüyor.

GRAM VE ÇEVREK ALTIN NE KADAR OLDU?

15 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.435 TL’den güne başladı. Gram fiyatı da geçen hafta en düşük 5.968 TL’yi test etmiş ve cuma günü 6.275 TL’den kapanış yapmıştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.560 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 10.722 TL’den gerçekleşiyor.

Altın fiyatları neden yükseldi? 15 Haziran altın fiyatlarında (gram/çeyrek) son durum

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD ve İran'ın resmi olarak anlaştığını bildirmesi ve bu kapsamda önümüzdeki dönemde Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmasının ardından Asya'da petrol fiyatları güne düşüşle başladı. Orta Doğu'da ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin ardından petrol fiyatları yüzde 3'ün üzerinde geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon ve yüksek faiz endişelerini azaltırken; dolar endeksi ile ABD tahvil getirilerinde de geri çekilme yaşandı. Doların ve tahvil getirilerinin zayıflaması, altını destekleyen önemli bir unsur olarak öne çıktı.

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