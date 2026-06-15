2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın ilk günlerinde oynanan karşılaşmalar son bulurken gözler bu hafta oynanacak maçlara çevrildi. Futbolseverler ''Bugün maç var mı?'' merak ederken 15-21 Haziran Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri de paylaşıldı.

D Grubu'nda ABD, Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaparken, Avustralya da Milli takımımız ile yaptığı maçta 2-0'lık galibiyet alarak ilk haftayı üç puanla kapattı. E Grubu'nda Almanya'nın Curaçao karşısında aldığı 7-1'lik galibiyet de grup aşamasının en yüksek gollü maçı oldu. F Grubu'nda Hollanda ile Japonya arasındaki mücadele ise 2-2 sona erdi. 15 Haziran'da tamamlanan maçlarda Fildişi Sahili, Ekvador'u 1-0 mağlup etmeyi başarırken İsveç de Tunus karşısında 5-1'lik skor elde etti. İşte, 15-21 Haziran Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri...

Bugün maç var mı? 15-21 Haziran Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri

BUGÜN MAÇ VAR MI?

H Grubu'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Atlanta'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

G Grubu'nda ise Belçika ile Mısır kozlarını paylaşacak. Seattle'daki karşılaşmanın başlama saati 22.00 olacak.

Bugün maç var mı? 15-21 Haziran Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri

15-21 HAZİRAN DÜNYA KUPASI MAÇLARI VE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

15 Haziran Pazartesi:

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00 (TRT 1)

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00 (TRT 1)

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00 (TRT Spor)

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00 (TRT 1)

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00 (TRT 1)

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

Bugün maç var mı? 15-21 Haziran Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

Bugün maç var mı? 15-21 Haziran Dünya Kupası maçları ve canlı yayın bilgileri

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

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