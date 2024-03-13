4 yaşındaki çocuğun bulup eve getirdiği cisim faciaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı
Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde oyun oynarken henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim bulup eve getiren 4 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı.
Akçay köyü kırsal kesiminde 4 yaşındaki S.D. köylerine yakın bir bölgede oyun oynarken metal bir cisim buldu.
Metal cismi alıp eve getiren çocuk, evde cisimle oynarken patlama meydana geldi.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan çocuk ve annesi Remziye D. Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.D. isimli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Durumu ağır olan anne Remziye D. ise Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı