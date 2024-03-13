Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Güncel > 4 yaşındaki çocuğun bulup eve getirdiği cisim faciaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı

4 yaşındaki çocuğun bulup eve getirdiği cisim faciaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
4 yaşındaki çocuğun bulup eve getirdiği cisim faciaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde oyun oynarken henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim bulup eve getiren 4 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı.

Akçay köyü kırsal kesiminde 4 yaşındaki S.D. köylerine yakın bir bölgede oyun oynarken metal bir cisim buldu.

Metal cismi alıp eve getiren çocuk, evde cisimle oynarken patlama meydana geldi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan çocuk ve annesi Remziye D. Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.D. isimli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan anne Remziye D. ise Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Adaletten kaçan Eylem Tok ve oğlu ortaya çıktı - GüncelKaçtıkları ülkede yüzler gülüyor!Erzurum’da öğretmen dehşeti! Eşiyle kızını katletti - GüncelErzurum’da öğretmen dehşeti! Eşiyle kızını katlettiAntalya'da korku dolu anlar! 5 yıldızlı otel yandı, dumanlar gökyüzünü kapladı - GüncelAntalya'da korku dolu anlar! 5 yıldızlı otel yandı, dumanlar gökyüzünü kapladıProfesör Tüysüz 3 bölgeyi işaret edip uyardı: 5'in üzerinde deprem bekliyoruz - Güncel"5'in üzerinde deprem bekliyoruz"Adana'da feci kaza! Otobüs ile çarpışan kamyonun şoförü öldü - GüncelAdana'da feci kaza! Otobüs ile çarpışan kamyonun şoförü öldüDoğa ve tarih buluştu! Rayların yeni rotası 'Karaelmas' - GüncelRayların yeni rotası 'Karaelmas'Eski Emniyet Müdürü Mossad ajanı çıkmıştı! MİT operasyonunda yeni gelişme - GüncelEski Emniyet Müdürü Mossad ajanı çıkmıştı! Yeni gelişme varDeprem korkusu canından etti! Bakan Koca paylaştı - GüncelDeprem korkusu canından etti! Bakan Koca paylaştıDünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Türkiye'ye ilk seferini yaptı - GüncelDünyanın en büyük kruvaziyer gemisi Türkiye'ye ilk seferini yaptıUzunköprü’de kundaklanan dükkan küle döndü! Eski eş gözaltında - GüncelUzunköprü’de kundaklanan dükkan küle döndü! Eski eş gözaltında
Sonraki Haber Yükleniyor...