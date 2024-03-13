4 yaşındaki çocuğun bulup eve getirdiği cisim faciaya yol açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Mart 2024 21:13 - Güncelleme: 13 Mart 2024 21:24 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde oyun oynarken henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim bulup eve getiren 4 yaşındaki çocuk, cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti, annesi ise ağır yaralandı.