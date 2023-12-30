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    Akdeniz açıklarında deprem

    Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Akdeniz açıklarında deprem
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, yerel saatle 09:38'de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında medyana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.6 km derinliğinde gerçekleşti. 

    Öte yandan bugün sabaha karşı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

    Depremin 8,94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremAkdeniz
    Haberler > Güncel > Akdeniz açıklarında deprem
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