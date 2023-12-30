Akdeniz açıklarında deprem

30 Aralık 2023 10:01 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 10:42

Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğuna göre, yerel saatle 09:38'de Akdeniz'de Girit Adası açıklarında medyana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.6 km derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan bugün sabaha karşı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.05'te merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8,94 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.