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    Bir motosikletli kurye kazası daha! Metrelerce sürüklendi, sürücü aracından bile inmedi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümü sonrası gündeme gelen kazalara bir yenisi daha eklendi. Fatih'te motosikletli kurye Tolga Coşkun'a bir otomobil sürücüsü çarptı. Yaralanan kurye Coşkun, "Benim zoruma giden, ben can çekişirken amcanın kaçma çabasının olmasıydı" dedi.

    Bir motosikletli kurye kazası daha! Metrelerce sürüklendi, sürücü aracından bile inmedi
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Somali liderinin oğlunun İstanbul Fatih’te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olduğu kaza sonrası motosikletli kuryelerin çalışma güvenlikleri tekrar gündem haline geldi.

    Son kaza haberi de İstanbul Fatih'ten geldi. Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde dün saat 09.30 sıralarında iddiaya göre, sinyal vermeden sol şeritten sağ şeride geçen sürücünün kullandığı otomobil, arkadan gelen Tolga Çoşkun'un kullandığı motosiklete çarptı.

    Bir motosikletli kurye kazası daha! Metrelerce sürüklendi, sürücü aracından bile inmedi

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Tolga Coşkun, kolundan ve omzundan yaralandı. Coşkun, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, otomobil sürücüsünün motosikletli kuryeye arkadan çarptıktan sonra aracından inmediği ve Coşkun’un çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendiği görülüyor.

    'SİNYAL VERMEDEN BENİM ŞERİDİME ATLADI'

    Geçirdiği kaza sonrası konuşan motosikletli kurye Tolga Coşkun, o anları şöyle anlattı:

    "Bugün saat 09.30 sıralarında işe giderken İstanbul Fatih’te motor kazası geçirdim. Videoda göründüğü gibi sağ şeritte ilerlerken sol şeritteki araç direkt sinyal vermeden ve aynasını kontrol etmeden benim şeridime atladı. Ve bana çarptı. Çarpmanın sonucunda kafamı kaldırıma vurdum. Kaldırıma vurduktan sonra kaskım çıktı.

    Bir motosikletli kurye kazası daha! Metrelerce sürüklendi, sürücü aracından bile inmedi

    'BEN CAN ÇEKİŞİRKEN KAÇMA ÇABASINDAYDI'

    Videoda göründüğü gibi biraz süründüm. Kaldırıma omuzumu ve kolumu çarptım. Omzum ve kolum kırıldı. Saat 09.30’dan beri yeni hastaneden geldim saat 18.00 oldu. Benim zoruma giden, ben can çekişirken amcanın kaçma çabasının olmasıydı. Arabadan inmemesi çok zoruma gitti. Bir inip geçmiş olsun demesi yeterliydi. İnsanlık bitmiş. Oradaki esnaf abilerim olmasa, abi beni öyle bırakıp gidecekti."

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Motosikletli KuryeKurye
    Haberler > Güncel > Bir motosikletli kurye kazası daha! Metrelerce sürüklendi, sürücü aracından bile inmedi
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