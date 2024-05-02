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Elazığ'ı yine sağanak vurdu, araçlar suya gömüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;ı yine sağanak vurdu, araçlar suya gömüldü

Güncel Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Elazığ'ı yine sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü, bir araç ise alt geçitte suya gömüldü.

Elazığ'da, öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Su biriken bazı alt geçitler de trafiğe kapatıldı.

Elazığ'ı yine sağanak vurdu, araçlar suya gömüldü - 1. Resim

ALT GEÇİTTE SUYA GÖMÜLDÜ

Aksaray Mahallesi'nde su dolan alt geçitte bir aracın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar sevk edildi.

Elazığ'ı yine sağanak vurdu, araçlar suya gömüldü - 2. Resim

Dalgıç polislerin yaptığı çalışma sonucu içinde kimsenin olmadığı tespit edilen araç itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: Anadolu Ajansı
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