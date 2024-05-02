Elazığ'ı yine sağanak vurdu, araçlar suya gömüldü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 2 Mayıs 2024 19:09 - Güncelleme: 2 Mayıs 2024 19:20 - Güncelleme:

Güncel Haberleri / Anadolu Ajansı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Elazığ'ı yine sağanak vurdu. Cadde ve sokaklar göle döndü, bir araç ise alt geçitte suya gömüldü.