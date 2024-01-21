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    İstanbul'da mühendisin ölümünde belirsizlik perdesi kalktı: Yeni görüntüler ve ön otopsi raporu ortaya çıktı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Şişli'de yere düştükten sonra evinde ölen mühendise dair yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde mühendisin kafasını tutarak yürüdüğü görülüyor. Ön otopsi raporunda ise düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta geçtiğimiz salı günü saat 22.00'de meydana gelen olayda 49 yaşındaki mühendis Fatih Aksın, başına darbe aldıktan sonra evine geldi. Kendisini iyi hissetmeyen Aksın iki arkadaşına mesaj atarak yardım istedi, arkadaşları yanına geldikten bir süre sonra ise yere düşerek hayatını kaybetti.

    İstanbul'da mühendisin ölümünde belirsizlik perdesi kalktı: Yeni görüntüler ve ön otopsi raporu ortaya çıktı

    Mühendis Aksın'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aksın’ın eliyle kafasını tutarak evine doğru yürüdüğü, daha sonra apartman kapısında bir süre beklediği görülüyor.

    ÖN OTOPSİ SONUCU GELDİ

    Öte yandan Fatih Aksın’ın ön otopsi raporunda düşmeye bağlı beyin kanaması geçirdiği ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

    İstanbul'da mühendisin ölümünde belirsizlik perdesi kalktı: Yeni görüntüler ve ön otopsi raporu ortaya çıktı

    MHP Elağız eski İl Başkanı Kenan Aksın'ın oğlu olan mühendis, cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

    İstanbul'da mühendisin ölümünde belirsizlik perdesi kalktı: Yeni görüntüler ve ön otopsi raporu ortaya çıktı

    NE OLMUŞTU?

    Şişli'de Fatih Aksın adlı mühendis, yere düşüp başına darbe alarak yaralandıktan sonra evinde hayatını kaybetmişti. Mühendis Fatih Aksin'in ölüm nedenini aydınlatmak için çalışmalara başlayan Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaşadığı bina ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemişti.

    Vali Konağı Caddesi'nde çiçekçilik yapan bir kişi polise verdiği ifadede, Aksın’ın bir mağaza önünde yere düşerek başını basamağa çarptığını görerek yardıma koştuğunu söylemişti. Yerden kaldırdığı Aksın’a su vererek ambulans çağırmayı teklif ettiğini belirten çiçekçi, Aksın’ın bunu kabul etmeyerek uzaklaştığını belirtmişti.

    İstanbul'da mühendisin ölümünde belirsizlik perdesi kalktı: Yeni görüntüler ve ön otopsi raporu ortaya çıktı

    Şişli polisi elde edilen bulgular doğrultusunda Aksın’ın önünde düştüğü giyim mağazasının güvenlik kamerasını incelemişti. İncelenen görüntülerde mağaza önünden geçerken birden duran Aksın’ın, kimsenin müdahalesi olmadan fenalaşarak sırt üstü yere düştüğü ve başını mağazanın giriş basamağının köşesine çarptığı anlaşılmıştı. 
     
    Yapılan çalışmalar sonucunda olay günü saat 14.12 sıralarında dışarı çıkan Aksın’ın, saat 15.10 sıralarında başının arka tarafını tutarak binaya girdiği tespit edilmişti.
           

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Şişli
    Haberler > Güncel > İstanbul'da mühendisin ölümünde belirsizlik perdesi kalktı: Yeni görüntüler ve ön otopsi raporu ortaya çıktı
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