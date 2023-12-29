Kandilli duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!

29 Aralık 2023 09:01 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 09:31

Korkutan depremlerin adresi bu sefer Erzurum oldu. Kandilli Rasathanesi Erzurum'da saat 08.51'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün Oltu olduğu açıklanırken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

Dün de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.