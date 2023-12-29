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    Kandilli duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 08.51'de kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

    Kandilli duyurdu: Erzurum&#039;da korkutan deprem!
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Korkutan depremlerin adresi bu sefer Erzurum oldu. Kandilli Rasathanesi Erzurum'da saat 08.51'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Depremin merkez üssünün Oltu olduğu açıklanırken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

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    Dün de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremErzurum
    Haberler > Güncel > Kandilli duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!
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