- Güncelleme Tarihi:
Kandilli duyurdu: Erzurum'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 08.51'de kaydedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Korkutan depremlerin adresi bu sefer Erzurum oldu. Kandilli Rasathanesi Erzurum'da saat 08.51'de 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin merkez üssünün Oltu olduğu açıklanırken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Dün de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi