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    Kırklareli'de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Kırklareli'ni şiddetli sağanak vurdu. Dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Felaketi yaşayan vatandaşlar, "Suyun daha önce hiç böyle yükseldiğini görmedik" diyerek korku dolu anları anlattı.

    Kırklareli&#039;de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldı
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tüm yurt genelinde verdiği sağanak alarmı sonrası Kırklareli'nde şiddetli yağış etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Pınarhisar ilçesine bağlı Karıncak köyünde dereler taştı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı, tarım aletleri zarar gördü.

    AFAD SAHAYA İNDİ

    Taşkın olan bölgelerde AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışması başlatıldı. AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kent merkezi ile Karıncak köyünde inceleme yaptı.

    'DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİK'

    Afetzedeler arasında yer alan Muazzez Temur, yaşadıkları paniği şu sözlerle anlattı: 

    “Gece saat 01.30 ile 02.00 saatlerinde yağmur yağdığı için normalde su geliyordu ama hiç bu kadar yükseldiğini görmedim. İlk defa bu kadar yükseldiğini görüyorum. Çünkü aşırı dereceydi, kalktığımızda yürüyemiyorduk sadece balkondan bakmakla yetinmek zorunda kaldık."

    Kırklareli'de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldı 

    Ahırda bulunan hayvanların diz kapağına kadar su olduğunu ifade eden Temur, “Hayvanlar ayakta olduğu için onlarda yok, tavuk kümesinde tavuklar yukarı çıkamadığı için tavuklarımız ölmüş” diye konuştu. Arabaların da zarar gördüğünü anlatan Temur, hayvanları yemleri, evi gibi bir çok alanı su bastığını söyledi.

    Öte yandan, köyde evleri zarar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

    Kırklareli
    Haberler > Güncel > Kırklareli'de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldı
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