Kırklareli'de şiddetli sağanak: Dereler taştı, evler su altında kaldı 

8 Ocak 2024 16:42 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 17:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tüm yurt genelinde verdiği sağanak alarmı sonrası Kırklareli'nde şiddetli yağış etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle Pınarhisar ilçesine bağlı Karıncak köyünde dereler taştı. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı, tarım aletleri zarar gördü.

AFAD SAHAYA İNDİ

Taşkın olan bölgelerde AFAD koordinasyonunda hasar tespit çalışması başlatıldı. AFAD, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri kent merkezi ile Karıncak köyünde inceleme yaptı.

'DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ GÖRMEDİK'

Afetzedeler arasında yer alan Muazzez Temur, yaşadıkları paniği şu sözlerle anlattı:

“Gece saat 01.30 ile 02.00 saatlerinde yağmur yağdığı için normalde su geliyordu ama hiç bu kadar yükseldiğini görmedim. İlk defa bu kadar yükseldiğini görüyorum. Çünkü aşırı dereceydi, kalktığımızda yürüyemiyorduk sadece balkondan bakmakla yetinmek zorunda kaldık."

Ahırda bulunan hayvanların diz kapağına kadar su olduğunu ifade eden Temur, “Hayvanlar ayakta olduğu için onlarda yok, tavuk kümesinde tavuklar yukarı çıkamadığı için tavuklarımız ölmüş” diye konuştu. Arabaların da zarar gördüğünü anlatan Temur, hayvanları yemleri, evi gibi bir çok alanı su bastığını söyledi.

Öte yandan, köyde evleri zarar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürüyor.