Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü: Kız öğrenci yurdunda korkutan asansör kazası

17 Ocak 2024 10:10 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 10:18

Aydın'da bir öğrenci yurdunda asansörün düşmesi nedeniyle Zeren Ertaş adlı öğrencinin hayatını kaybetmesi sonrası bir asansör kazası daha yaşandı. Bu kez kazanın adresi Ordu oldu.

YARALANAN OLMADI

Ordu'nun Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu kız öğrenci yurdunun bir blokunda 10 kişinin kullandığı asansör, birinci kattan zemin kata indiği esnada arıza yaparak durdu. Durumun bildirilmesi üzerine asansörde kalan öğrenciler firma görevlisinin müdahale etmesi ile dışarıya çıkartıldı. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

Asansör kazası sonrası Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ordu Mehmet Fuat Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır" denildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Asansör firması görevlisi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma ekipleri çok sayıda öğrencinin ifadesini aldı.

Öte yandan asansörlerin kontrollerinin sürekli olarak yapıldığı, arıza yapan asansörün bakımlarının da yeni yapıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'DAKİ ASANSÖR FACİASI: ZEREN ERTAŞ'IN ÖLÜMÜ

Aydın'daki Kredi Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 16 öğrencinin bindiği asansör 25 Ekim Çarşamba gecesi düşmüştü. 15 öğrencinin yaralandığı olayda Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açığa alınmış ve olayla ilgili müfettiş görevlendirilmişti. Asansörlerin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı ve mühendisler U.İ., R.A., ve H.T. tutuklandı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zeren Ertaş'ın ölümü sonrası, yurtlardaki asansör kazaları dikkatleri çekmişti.