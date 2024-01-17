Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü: Kız öğrenci yurdunda korkutan asansör kazası

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ordu'da bir kız öğrenci yurdunda asansör kazası yaşandı. Kaza büyük paniğe neden olurken yaralanan olmadı fakat akıllara Aydın'daki asansör faciası sonrası hayatını kaybeden Zeren Ertaş geldi.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aydın'da bir öğrenci yurdunda asansörün düşmesi nedeniyle Zeren Ertaş adlı öğrencinin hayatını kaybetmesi sonrası bir asansör kazası daha yaşandı. Bu kez kazanın adresi Ordu oldu. 

    YARALANAN OLMADI

    Ordu'nun  Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu kız öğrenci yurdunun bir blokunda 10 kişinin kullandığı asansör, birinci kattan zemin kata indiği esnada arıza yaparak durdu. Durumun bildirilmesi üzerine asansörde kalan öğrenciler firma görevlisinin müdahale etmesi ile dışarıya çıkartıldı. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

    Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü: Kız öğrenci yurdunda korkutan asansör kazası

    Asansör kazası sonrası Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ordu Mehmet Fuat Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır" denildi.

    Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü: Kız öğrenci yurdunda korkutan asansör kazası

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Asansör firması görevlisi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma ekipleri çok sayıda öğrencinin ifadesini aldı.  

    Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü: Kız öğrenci yurdunda korkutan asansör kazası

    Öte yandan asansörlerin kontrollerinin sürekli olarak yapıldığı, arıza yapan asansörün bakımlarının da yeni yapıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

    Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü: Kız öğrenci yurdunda korkutan asansör kazası

    AYDIN'DAKİ ASANSÖR FACİASI: ZEREN ERTAŞ'IN ÖLÜMÜ

    Aydın'daki Kredi Yurtlar Kurumu Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 16 öğrencinin bindiği asansör 25 Ekim Çarşamba gecesi düşmüştü. 15 öğrencinin yaralandığı olayda Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında yurt müdürü E.Ç. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açığa alınmış ve olayla ilgili müfettiş görevlendirilmişti. Asansörlerin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı ve mühendisler U.İ., R.A., ve H.T. tutuklandı. Elektrik mühendisi N.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Zeren Ertaş'ın ölümü sonrası, yurtlardaki asansör kazaları dikkatleri çekmişti.

     

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Güncel > Ordu'da facianın eşiğinden dönüldü: Kız öğrenci yurdunda korkutan asansör kazası
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    2 günde 2 heyelan: Antalya şiddetli yağışların pençesinde - Güncel2 günde 2 heyelan: Antalya şiddetli yağışların pençesindeDepremin yıktığı Hatay'da son bir haftada 3 konteyner yangını - GüncelDepremin yıktığı Hatay'da tedirgin eden alevlerAYM Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı oldu - GüncelAYM Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı oldu72 tim ve 981 jandarma ile 7 ilde dev operasyon! Terör örgütü PKK'nın mağaraları vuruldu - GüncelTerör inleri birer birer başlarına yıkılıyor!Türkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyor - GüncelTürkiye kara bulutlara teslim, kuvvetli sağanak bekleniyorHatay'da 3.4 büyüklüğünde deprem | Son depremler - GüncelHatay'da korkutan depremSınır kapısında büyük panik! Tır bir anda alev topuna döndü - GüncelSınır kapısında büyük panik! Bir anda alev topuna döndüİmamı şaşırtan not... Caminin dilek kutusundan 'vefa' çıktı - Güncel'Telefonumu camiden şarj ettim, hakka girmeyelim''Suç makinesi' 900 saatlik görüntüyle yakayı ele verdi - Güncel'Suç makinesi' 900 saatlik görüntüyle yakayı ele verdi4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısı - Güncel4.500 yıldır denizin altında saklanıyor! Dünyanın en büyük canlısı
    Sonraki Haber Yükleniyor...