Park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada
Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen iki kişi, araçlara zarar verdi. Araçlardan bir tanesinin aynası kırıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'nin İstasyon Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında kimliği belirsiz iki şahıs, sokakta bağırarak ilerledi. Alkollü oldukları ileri sürülen iki şahıs, daha sonra park halindeki araçları yumruk ve tekmeleyerek zarar vermeye başladı.
Araçlardan bir tanesinin aynası kırıldı. İki erkek şahıs ardından sokak bağırarak uzaklaşmaya başladı.
Şahısları bağırması ve araçları tekmelemesi bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.