Park halindeki araçlara zarar veren şahıslar kamerada

Küçükçekmece'de alkollü olduğu iddia edilen iki kişi, araçlara zarar verdi. Araçlardan bir tanesinin aynası kırıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Ocak 2024 16:12 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 16:24 - Güncelleme:

Küçükçekmece, Haber

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