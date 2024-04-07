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Haberler > Güncel > Yakıt deposu delindi, şehri birbirine kattı! Buz pistine dönen yolda peş peşe 10 kaza

Yakıt deposu delindi, şehri birbirine kattı! Buz pistine dönen yolda peş peşe 10 kaza

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da sabah saatlerinde yakıt deposu delinen tırdan sızan mazot, bölgedeki yağışla birlikte yolu buz pistine döndürdü. Kilometrelerce alana yayılan mazotun etkisiyle, yol üzerinde peş peşe 10 ayrı kaza meydana geldi.

Bursa'da, trafik kazası sonucu yakıt deposu delinen tırdan dökülen mazot, yağmurun da etkisiyle yolu buz pistine çevirdi.

20 kilometrelik bir alanda meydana gelen 10 kazada yaralanan olmadı.

DEPO DELİNDİ, YOLU BUZ PİSTİNE ÇEVİRDİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir-Mudanya kavşağında, H.İ.H. idaresindeki yabancı plakalı tırın yakıt deposu delindi.

İlerlemeye devam eden ve şehir merkezinde yaklaşık 20 kilometre boyunca mazot akıttı.Tırdan sızan yakıt yolu buz pistine çevirdi: 20 kilometrede 10 kaza

Yağmurun da etkisiyle buz pistine dönen yolda zincirleme kazalar meydana geldi. 

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaşanan kazalarda yaralı olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda arama çalışması yürüterek tırı Avrupa Konseyi Bulvarı'nda durdurdu.

Tırdan sızan yakıt yolu buz pistine çevirdi: 20 kilometrede 10 kaza

HER NOKTAYA TALAŞ DÖKÜLDÜ

Sürücü H.İ.H. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, tırın gezdiği her noktaya talaş dökerek temizlik çalışmaları yaptı.

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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