10 başlıkta NATO Zirvesi: İşte Türkiye'nin elde ettiği kazanımlar

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'yi yakından ilgilendiren başlıklar ön plana çıktı. Sonuç bildirgesinde 2026 zirvesinin Türkiye'de düzenleneceği belirtilirken, terörle mücadele ve Montrö Sözleşmesi vurgusu da dikkat çekti.

NATO'nun 75'inci yıl dönümünün kutlandığı Washington'daki zirvede Sonuç Bildirgesi açıklandı. Bildirgeye göre; önümüzdeki sene Hollanda'da yapılacak olan zirvenin ardından 2026'da ev sahibi Türkiye olacak.

Öte yandan açıklanan bildirgede Türkiye'yi yakından ilgilendiren pek çok konu ele alındı. Diplomatik kaynaklardan toplanan bilgilerde Türkiye için 10 farklı başlık ön plana çıktı.

TERÖRİZMLE MÜCADELE 'İKİNCİ BÜYÜK TEHDİT' OLDU

Türkiye'yi yakından ilgilendiren 'terörle mücadele' konusunda önemli bir kazanım elde edildi. NATO'nun bu konuda izleyeceği stratejiyi belirleyen belge güncellendi. NATO'nun Sonuç Bildirgesi'nde, terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi.

Öte yandan, geçen sene Vilnuis Zirvesi'nde müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde alınan karar, bu yıl Washington Zirvesi'nde yeniden teyit edildi.

NATO MÜTTEFİKLERİNİN BALİSTİK FÜZE TEHDİDİNE KARŞI KORUNMASI

Balistik füze savunması bağlamında tehdidin büyüdüğüne işaret edilen zirvede, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi, Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı.

Türkiye için diğer önemli bir konu ise NATO-AB ilişkileri bağlamında oldu. Bu ise iki teşkilat arasında işbirliğinin, Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan ve daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesinin karara bağlanması oldu.

Ayrıca, Türkiye'nin, NATO'nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışını destekler nitelikte bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin, NATO'nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları kararlaştırıldı.

YÜZDE 2 HEDEFİNE ULAŞMASI TAKDİRLE KARŞILANDI

Türkiye'nin savunma harcamalarının, yeniden gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'si düzeyine yükseldiğinin açıkça kayda geçildiği zirvede, NATO Türkiye'yi takdirle karşıladı.

Bu çerçevede ilaveten Türkiye, Vilnius Zirvesi'nde kabul etmiş olduğu, NATO'nun savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik destek planını yinelerken, ayrıca yeni bir destek taahhüdünde bulundu.

BİLDİRGEDE MONTRÖ'YE ATIF YAPILDI

Ukrayna-Rusya ihtilafı çerçevesinde Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ile Karadeniz Tahıl Anlaşması ve taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri, dünya genelinde sıkça gündem olmuştu. Sonuç Bildirgesi'nde, Montrö Sözleşmesi'ne doğrudan atıfta bulunulan Washington Zirvesi'nde müttefikler, Ukrayna'ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınmasını kararlaştırdı.

Zirvede aynı zamanda Ukrayna'ya eğitim desteği sağlanması ve uzun dönemli bir güvenlik yardım paketi hazırlanması karara bağlandı.

Washington Zirvesi'nde bir de NATO-Ukrayna Müşterek Analiz Talim ve Eğitim Öğretim Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu merkezin, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini koordine etmesi konusunda mutabık kalındı.