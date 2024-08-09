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12 ilde 'Gürz-5' operasyonu! 76 mağara ve sığınak imha edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Gürz-5' operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Terörle mücadele yurt genelinde hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 12 ilde gerçekleştirilen 'Gürz-5' operasyonunda teröristlere büyük darbe vuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 12 ilde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 76 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya, operasyonun detaylarını da paylaştı. X hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

"Operasyonlarda: 102 adet füze, 132 adet havan ve bombaatar mühimmatı, 191 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 bin 604 adet fünye, 165 adet el bombası, 22 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve düzeneği, 55 adet makineli uçaksavar topu mühimmatı, 2 ton 156 kg yaşam malzemesi, 8 bin 237 adet mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. 

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 315 Tim, 2 bin 996 Jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Hakkâri, Kars, Siirt, Van, Diyarbakır, Erzincan, Bitlis, Muş, Tokat, Hatay ve Tunceli İl Jandarma Komutanlıklarınca “GÜRZ-5” operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Tuşimiya, Cudi, Pervari, Hani, Şemdinli, Yüksekova, Kağızman, Başkale, Gürpınar, Kemah, Bitlis Merkez, Şenyayla, Reşadiye, Belen ve Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda;

102 adet füze, 17 adet AKM piyade tüfeği, 55 adet makineli uçaksavar topu mühimmatı, 5 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 191 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 bin 604 adet mekanik/elektrikli Fünye, 165 adet el bombası, 132 adet havan/bombaatar mühimmatı, 8 bin 2377 adet mühimmat, 3 adet uçaksavar silahı, 212 adet piyade tüfeği parçası, 1 adet drone ve parçaları, 2’si roketatar harp başlığına bağlanmış olmak üzere 22 adet EYP ve elektronik düzeneği, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet anti tank mayını imla hakkı, 37 kg patlayıcı madde, 286 adet tüp, 2 ton 156 kg yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
                                                                          
Bölücü Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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