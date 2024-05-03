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15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk polise yakalandı: Beyoğlu'nda ortalık savaş alanına döndü!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk polise yakalandı: Beyoğlu&#039;nda ortalık savaş alanına döndü!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu’nda 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanınca olay yerine gelen yakınları, polise saldırgan tavırlar sergiledi. Kalabalığın uyarıları dinlememesi üzerine polis havaya bir el ateş etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs’ta Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde genel asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, polis ekipleri dün saat 22.50 sıralarında bir araçtan şüphelenerek durdurdu.

Polis ekipleri araç kontrolü esnasında 15 yaşındaki K.D. isimli araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Yakalanan çocuğun işlemleri devam ederken, yakınları olay yerine geldi. Kalabalık polisin üzerine bağırarak yürüyünce, polis uyarıda bulundu.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Uyarıları dinlemeyen kalabalık saldırgan tavırlara devam etti. Polis kalabalığı havaya bir el ateş ederek durdurdu. Yakalanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca toplam 25 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, yakalanan çocuğun yakınları polise saldırmaya çalışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, grup üyelerinin polisin üzerine yürüdüğü ve polisin de grubu sakinleştirmek için havaya bir el ateş ettiği anlar yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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